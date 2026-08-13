 ΕΛΓΑ: Με την καταβολή 6,62 εκατ. ευρώ σε 5.201 παραγωγούς ολοκληρώθηκαν οι αποζημιώσεις του 2025 - iefimerida.gr
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ΕΛΓΑ: Με την καταβολή 6,62 εκατ. ευρώ σε 5.201 παραγωγούς ολοκληρώθηκαν οι αποζημιώσεις του 2025

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Πληρωμές σε αγρότες, φωτογραφία ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αποζημιώσεις ύψους 6.617.425 ευρώ κατέβαλε σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, ο ΕΛΓΑ σε 5.201 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον οργανισμό.

Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ είναι για ζημίες του έτους 2025 σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

Mε τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται στο σύνολό τους οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων έτους 2025.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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