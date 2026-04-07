ΕΛΓΑ: Σήμερα πληρώνει 73 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις για ζημιές του 2025 - iefimerida.gr

ΕΛΓΑ: Σήμερα πληρώνει 73 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις για ζημιές του 2025

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Στην καταβολή αποζημιώσεων 73 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές του 2025 θα προχωρήσει σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7/4, ο ΕΛΓΑ.

Στις αποζημιώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται οι εκκαθαρίσεις των πορισμάτων του παγετού της άνοιξης 2025 για τις καλλιέργειες οι οποίες επλήγησαν και ευρίσκοντο εντός του ανθικού σταδίου.

Επίσης, συμπεριλαμβάνονται αποζημιώσεις για άλλες ζημίες του 2025, στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.

Όπως ενημέρωσε ο Οργανισμός, το τελευταίο τετράμηνο έχει καταβάλει 200 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις του έτους 2025.

Η εκκαθάριση των πορισμάτων περιορισμένων περιπτώσεων, για ζημιές του έτους 2025, οι οποίες εκκρεμούν, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2026, με την καταβολή των οφειλόμενων αποζημιώσεων.

