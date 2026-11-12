Ελεγκτικό Συνέδριο: Ανεπαρκείς οι έλεγχοι για τις παραβάσεις στις παραλίες -Καθυστερήσεις στα πρόστιμα, συνεχίζουν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις

Κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την προστασία του αιγιαλού και των παραλιών, με συνέπεια να παραμένουν ανεπαρκώς ελεγχόμενες οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τις ακτές, εντοπίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τακτικοί έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται, οι αρμόδιες υπηρεσίες υπολειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού και τεχνολογικών μέσων, ενώ ακόμη και όταν διαπιστώνονται παραβάσεις, η επιβολή προστίμων και διοικητικών κυρώσεων καθυστερεί. Το αποτέλεσμα είναι σε αρκετές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις να συνεχίζουν κανονικά τη δραστηριότητά τους μέσα στην τουριστική περίοδο, παρά τις παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί.

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Η Έκθεση Ελέγχου αναδεικνύει ένα σοβαρό κενό στην προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα των παραλιών, σε μια περίοδο κατά την οποία η τουριστική κίνηση αυξάνεται και οι πιέσεις στις ακτές εντείνονται.

Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορούσε την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εποπτείας που εφαρμόζουν οι Κτηματικές Υπηρεσίες και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης για την τήρηση των υποχρεώσεων από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες που λαμβάνουν άδειες απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Συνολικά, ο έλεγχος διενεργήθηκε από 16 Υπηρεσίες Επιτρόπου σε 19 δήμους και 14 Κτηματικές Υπηρεσίες, με τα ευρήματα να καταδεικνύουν ότι το σύστημα ελέγχου παρουσιάζει σημαντικές δυσλειτουργίες.

Έ﻿λεγχοι μετά από καταγγελίες

Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι δεν πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι στις παραλίες, με βάση έναν οργανωμένο σχεδιασμό και αξιολόγηση των κινδύνων. Οι έλεγχοι δεν κατανέμονται ορθολογικά στη διάρκεια της θερινής περιόδου, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στη διερεύνηση καταγγελιών.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, ο αριθμός των καταγγελιών αυξήθηκε κατακόρυφα μετά την εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας «MyCoast», με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να καλούνται να διαχειριστούν έναν ιδιαίτερα αυξημένο όγκο αναφορών, χωρίς να διαθέτουν πάντα τα αναγκαία μέσα.

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Όπως σημειώνεται, οι Κτηματικές Υπηρεσίες δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικό ούτε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ώστε να μπορούν να διερευνούν εγκαίρως τις καταγγελίες και να διαπιστώνουν τις παραβάσεις. Η έλλειψη αυτή περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, ιδίως κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, όταν οι ανάγκες εποπτείας είναι αυξημένες. Περιορισμένοι είναι και οι έλεγχοι από τους δήμους, ενώ διαπιστώνεται ότι η συνεργασία τους με τις Κτηματικές Υπηρεσίες δεν είναι αποτελεσματική.

﻿Καθυστερούν τα πρόστιμα, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν﻿

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι διαπιστώσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση, εντοπίστηκαν ελλείψεις και καθυστερήσεις στην επιβολή προστίμων και διοικητικών μέτρων. Τα πορίσματα των αυτοψιών δεν συντάσσονται αμέσως, όπως προβλέπει ο νόμος, ενώ δεν πραγματοποιούνται επανέλεγχοι για να διαπιστωθεί εάν οι παραβάσεις έχουν αποκατασταθεί.

Οι καθυστερήσεις αυτές έχουν ως συνέπεια επιχειρήσεις που έχουν παραβιάσει τους όρους παραχώρησης να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, χωρίς να υπάρχει έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

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Προβλήματα εντοπίζονται και στο υπό κατάρτιση Μητρώο Συμβάσεων Παραχώρησης, το οποίο δεν είναι πλήρως ενημερωμένο. Δεν περιλαμβάνει το σύνολο των συμβάσεων που συνάπτονται από άλλους φορείς, όπως οι δήμοι και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, ούτε καταγράφει πλήρως τις αυτοψίες και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Επιπλέον, δεν είναι προσβάσιμο σε όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην ελεγκτική διαδικασία.

Η συνολική εικόνα που καταγράφει το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι αυτή ενός συστήματος με αποσπασματικούς ελέγχους, ανεπαρκή συντονισμό και σημαντικές καθυστερήσεις στην επιβολή κυρώσεων. Και το σημαντικότερο; Η προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα των ακτών εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τις καταγγελίες των πολιτών.