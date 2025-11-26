Έλεγχοι-χτύπημα στη διαφθορά σε εφοριακούς και τελωνειακούς -Η ΑΑΔΕ «ξεσκονίζει» περιουσιακά στοιχεία συζύγων-παιδιών - iefimerida.gr

Πάνω από 8.000 καταγγελίες διαφθοράς εφοριακών και τελωνειακών έχει στα «χέρια» του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ και η ώρα του ξεκαθαρίσματος, έφτασε.

Η αρχή θα γίνει με τις 1.469 επώνυμες καταγγελίες, οι οποίες θεωρητικά έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα, αφού φέρουν όνομα και υπογραφή και στη συνέχεια θα γίνει αξιολόγηση των 6.717 ανώνυμων, προκειμένου να προτεραιοποιηθούν εκείνες που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Από «κρησάρα» θα περάσουν, όμως και υπεράνω υποψίας υπάλληλοι, εφόσον «πέσουν» στη δεξαμενή των δειγματοληπτικών ελέγχων, βάσει risk analysis.

Το «ντου» σε ακίνητα, θυρίδες ακόμα και λογαριασμούς ΔΕΚΟ

Αντικείμενο των ελέγχων, που ξεκινούν άμεσα μετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης είναι η διακρίβωση ότι η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάμενων δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων σε συνδυασμό με τις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης. Με απλά λόγια, μιλάμε για ένα εκτεταμένο “πόθεν έσχες” από το οποίο δεν εξαιρείται κανείς: σύζυγοι και παιδιά εν ενεργεία υπαλλήλων, συνταξιούχοι εφοριακοί και τελωνειακοί για καταγγελίες που είχαν γίνει την περίοδο της υπηρεσίας, ακόμα και υπάλληλοι οι οποίοι είχαν ελεγχθεί αλλά είτε προκύπτουν νέα στοιχεία, είτε υπάρχουν τεκμηριωμένες καταγγελίες, είτε πληροφορίες από τις τράπεζες για ύποπτες συναλλαγές.

Οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από Οικονομικούς Επιθεωρητές του Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ και η εντολή που έχουν λάβει είναι να γίνει διασταύρωση και σύγκριση των εσόδων από όλες τις πιθανές πηγές, με τις πάσης φύσεως δαπάνες ή αγορές περιουσιακών στοιχείων, βάσει στοιχείων που η Διοίκηση διαθέτει ή προκύπτουν από τον έλεγχο.

Ειδικότερα:

Ο προσδιορισμός των εσόδων διενεργείται με την καταγραφή του συνόλου των πάσης φύσεως νομίμων εισπραχθέντων χρηματικών ποσών, (μισθοί, αφορολόγητα και φορολογηθέντα εισοδήματα, αποζημιώσεις, πωλήσεις μετοχών, πωλήσεις κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, κέρδη τυχερών παιχνιδιών, δωρεές χρηματικών ποσών, δηλώσεις φόρου δωρεάς κληρονομιάς χρημάτων, λήψη δανείων κ.λπ.), βάσει δεδομένων των υποβληθεισών φορολογικών δηλώσεων, των στοιχείων που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση και όσων στοιχείων προσκομίζονται από τον υπόχρεο και αποδεικνύεται η ακρίβεια, η ορθότητα και η νομιμότητα κτήσης τους. Νόμιμες καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και λοιπά μη φορολογητέα έσοδα παρελθόντων ετών, μη συμπεριληφθέντα στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αναγνωρίζονται στο σκέλος των εσόδων.

Δαπάνες πάσης φύσεως που πραγματοποιούνται από τα υπόχρεα πρόσωπα ή προσδιορίζονται με βάσει τα στοιχεία που έχει στην διάθεση της η Διοίκηση. Όπου αναφέρονται δαπάνες διαβίωσης (προσωπικές/ οικογενειακές) αφορούν πραγματικές δαπάνες και όχι τεκμαρτές. Ως προς τις δαπάνες που αφορούν δίκτυα κοινής ωφέλειας, σταθερή/κινητή τηλεφωνία, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων-κολλεγίων, ασφάλιστρα αυτοκίνητων, δικύκλων, ασφαλιστικά προγράμματα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, ασφάλιστρα ακίνητων, κινητών περιουσιακών στοιχείων, πιστωτικών καρτών, απόσβεση δανείων κ.λπ. ο έλεγχος δύναται να επαληθεύσει τα στοιχεία ή να ζητά αυτά από τους αρμόδιους φορείς σε όποιες περιπτώσεις κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

Στην περίπτωση που ο σύζυγος διατηρεί επιχείρηση που εμφανίζει συνεχείς ζημίες, αν και δεν αποτελεί μειωτικό στοιχείο εσόδων, ο Οικονομικός Επιθεωρητής οφείλει να ελέγξει την «δικαιολόγηση της ζημίας» και συνεπώς υποχρεωτικά ελέγχεται τυχόν χρηματοδότηση της ζημίας μέσω κινήσεων των υφιστάμενων χρηματικών διαθέσιμων, ώστε να εντοπίσει με βέβαια αποδεικτικά μέσα εάν αυτή πράγματι χρηματοδοτήθηκε (διακίνηση ποσών προς προμηθευτές, αποπληρωμή ληφθέντος δανείου προς εξυπηρέτηση της ζημίας κ.λπ.).

Περιουσιακά στοιχεία αφορούν στην κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των ανήλικων παιδιών τους στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό.

Σε όσες περιπτώσεις επικαλείται ο ελεγχόμενος ότι η προσαύξηση περιουσίας προέρχεται από δωρεά, δανειοδότηση, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λπ., αυτό θα πρέπει να προκύπτει από έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία όπως δηλώσεις τελών χαρτοσήμου, φόρου γονικής παροχής, δωρεάς κληρονομιάς κ.λπ. και αντίστοιχες κινήσεις κεφαλαίων κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές εξετάζεται, μάλιστα, η οικονομική δυνατότητα του γονέα ή του δωρητή ή του δανειστή για την χορήγηση της γονικής παροχής ιδίως χρηματικών ποσών, της δωρεάς ή του δανείου.

Στο “μικροσκόπιο” μπαίνουν οι αγορές ακινήτων και ως τίμημα λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από τον έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό. Σε περίπτωση θυρίδας ζητείται η συναίνεση του ελεγχόμενου για το άνοιγμα και καταγραφή του περιεχομένου της και σε περίπτωση μη συναίνεσης αποστέλλεται σχετικό αίτημα στον αρμόδιο Εισαγγελέα, με το οποίο ζητείται η χορήγηση άδειας.

Έλεγχοι «fast track»﻿

Το... “ξεσκόνισμα” θα ξεκινά με το... ραβασάκι στους ελεγχόμενους, με το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν ένα εξονυχιστικό, οικογενειακό “πόθεν έσχες”. Στη συνέχεια οι Ράμπο του Εσωτερικών Υποθέσεων θα αξιοποιούν όλα τα νέα διαθέσιμα ηλεκτρονικά “εργαλεία”, έτσι ώστε οι έλεγχοι να “τρέχουν”.

Έτσι, οι Οικονομικοί Επιθεωρητές, με το πάτημα ενός κουμπιού, θα μπορούν να προβαίνουν σε αναζήτηση και έλεγχο:

των κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών (καταθετικών, προθεσμιακών, χρεωστικών πιστωτικών καρτών, δανειακών κ.α) μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών

των χρηματιστηριακών στοιχείων σχετικά με αγορές και πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων, πολύτιμων μετάλλων ή λοιπών αξιών

των στοιχείων και πληροφοριών που προέρχονται από Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών με άλλες χώρες

των στοιχείων από τα μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, σχετικά με την κίνηση κάθε είδους ασφαλιστικών προϊόντων των ελεγχόμενων προσώπων

Στο «μικροσκόπιο» μπαίνει και η τήρηση λογαριασμών με μεγάλη διακίνηση ποσών σε κάθε είδους και ονομασίας ψηφιακά πορτοφόλια και αναζητείται η προέλευση-νομιμότητα των εν λόγω ποσών, ενώ κατά τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών ελέγχεται κάθε ανώνυμη έκτακτη τραπεζική κατάθεση (πιστωτική κίνηση) προδήλως αναντίστοιχα με την περιουσιακή κατάσταση του ελεγχόμενου.