Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Δύο πληρωμές, δύο ημερομηνίες - iefimerida.gr

Λίγες μέρες απομένουν για το έκτακτο επίδομα παιδιού, ύψους 150 ευρώ για κάθε τέκνο, που θα δοθεί σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες.

Το έκτακτο επίδομα παιδιού αφορά 975.000 οικογένειες με ανήλικα ή εξαρτώμενα μέλη και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μηχανογραφικά, με βάση τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας και τα δεδομένα του συστήματος της ΑΑΔΕ, χωρίς οι δικαιούχοι να έχουν κάνει κάποια αίτηση.

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Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν το επίδομα οι γονείς με τέκνα που γεννήθηκαν μετά την 1/1/2026 είναι να προχωρήσουν στην έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου έως τις 10 Αυγούστου.

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τα ποσά και τα κριτήρια

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Συγκεκριμένα, οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 150 ευρώ, με δύο 300 ευρώ, με τρία 450 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει τα 900 ευρώ.

Για τη χορήγηση του επιδόματος τέκνων θα πρέπει να πληρούνται εισοδηματικά κριτήρια τα οποία προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

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Για έγγαμο με ένα παιδί, το όριο ανέρχεται στα 40.000 ευρώ, για δύο παιδιά στα 45.000 και για τρία παιδιά στα 50.000 ευρώ.

Η πληρωμή θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024.

Η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο για να καλύψει τις γεννήσεις από 1/1/2025, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που θα δηλωθούν στις φετινές δηλώσεις.