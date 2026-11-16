Παζάρια Γαλλίας-Γερμανίας για τον διάδοχο της Κριστίν Λαγκάρντ στην ΕΚΤ -Προβάδισμα στον Ισπανό Ντε Κος

Η Κριστίν Λαγκάρντ αποχωρεί πρόωρα -στις 7 Φεβρουαρίου 2027, αντί για τον Οκτώβριο του 2027- από την ηγεσία της ΕΚΤ και ήδη έχει διαφανεί ο διάδοχός της.

Μετά τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως δύο υποψηφιότητες: του πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας Πάμπλο Ερνάντεζ ντε Κος (Hernández de Cos) και του πρώην κεντρικού τραπεζίτη της Ολλανδίας Κλάας Κνοτ (Klaas Knot).



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Ο Πάμπλο Ερνάντεζ ντε Κος, γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), με την πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και τον διοικητή της Τράπεζας της Ιταλίας, Φάμπιο Πανέτα, στα κεντρικά του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, 17 Οκτωβρίου 2025 (AP Photo / Jose Luis Magana)

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών Μέσων, ο Ισπανός Ντε Κος φαίνεται να αποτελεί το «φαβορί», καθώς η Γαλλία και η Γερμανία βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τη στήριξη του και προωθούν την υποψηφιότητά του.

Γαλλογερμανική συμμαχία για τον Ισπανό τραπεζίτη

Οι ηγέτες των «27» συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή στο Δουβλίνο για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής, και το θέμα απασχόλησε τα «πηγαδάκια». Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στοχεύει να ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, στις 26 Νοεμβρίου.

Ο Ισπανός τραπεζίτης και νυν γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) φέρεται να είναι το φαβορί, καθώς κερδίζει τη στήριξη του Παρισιού και του Βερολίνου.

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Ο Πάμπλο Ερνάντεζ ντε Κος (AP Photo/Petros Karadjias)

Ο Ολλανδός οικονομολόγος Κλάας Κνοτ αποτελεί τον βασικό ανθυποψήφιο, αν και η κοινή γαλλογερμανική γραμμή περιορίζει σημαντικά τις πιθανότητές του.

Ο Κνοτ διετέλεσε διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας (2011-2025), ενώ από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2025 υπήρξε πρόεδρος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) της G20, επιβλέποντας τη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο Ολλανδός υποστηρίζει σταθερά την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και την έγκαιρη καταπολέμηση του πληθωρισμού μέσω των επιτοκίων, ενώ, σε πρόσφατες παρεμβάσεις του ενόψει της διαδοχής της Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε ότι η ΕΚΤ μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα σε περιπτώσεις ακραίας αναταραχής στις αγορές, αλλά δεν μπορεί να υποκαθιστά τις υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές των κυβερνήσεων.

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Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), Κλάας Κνοτ, στη Σύνοδο Κορυφής της G20 στο Μπαλί της Ινδονησίας, 15 Νοεμβρίου 2022 / Φωτογραφία: Mast Irham / Pool μέσω AP

Ο υπουργός Οικονομίας της Ισπανίας Κάρλος Κουέρπο δήλωσε στο Euronews ότι «η εμπειρία του Ερνάντεζ ντε Κος και η ικανότητά του να χτίζει συναινέσεις» τον καθιστούν ιδανικό υποψήφιο.

Από την πλευρά του, ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών, Έλκο Χάινεν, έκανε λόγο για ένα «εντυπωσιακό βιογραφικό», επισημαίνοντας την εμπειρία του Νοτ στη διαχείριση διεθνών κρίσεων.

Αν τελικά επικρατήσει ο «γαλλογερμανικός άξονας» -όπως όλα δείχνουν-, ο Ντε Κος θα γίνει ο πρώτος Ισπανός οικονομολόγος που αναλαμβάνει την ηγεσία της ΕΚΤ.

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Η φόρμουλα συμβιβασμού Παρισιού - Βερολίνου για το «ποιος παίρνει τι» και τα ανταλλάγματα για τον Ντε Κος

Η στήριξη της Γαλλίας και της Γερμανίας στον Πάμπλο Ερνάντεζ ντε Κος δεν οφείλεται μόνο στο βιογραφικό του, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα ενός στρατηγικού συμβιβασμού (package deal) που εξυπηρετεί τα ξεχωριστά οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα και των δύο χωρών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times και της γερμανικής Handelsblatt, η συμφωνία Γερμανίας - Γαλλίας που εξετάζεται για τον Ντε Κος περιλαμβάνει αμοιβαία ανταλλάγματα, όπως:

Προεδρία της ΕΚΤ: Αναλαμβάνει ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος.

Επικεφαλής Οικονομολόγος: Η θέση (την οποία θα αφήσει ο Ιρλανδός Φίλιπ Λέιν τον Μάιο του 2027) προορίζεται για υποψήφιο της Γερμανίας.

Χαρτοφυλάκιο Πράξεων Αγοράς: Η θέση στην Εκτελεστική Επιτροπή (την οποία κατέχει η Γερμανίδα Ιζαμπέλ Σνάμπελ, που οδεύει προς το ΔΝΤ) περνά στη Γαλλία, με πιθανή υποψήφια τη Λοράνς Μπουν.

Παρότι η γερμανική κυβέρνηση διέψευσε, αρχικά, δημοσιεύματα που ήθελαν τη συμφωνία να έχει ήδη κλειδώσει οριστικά, οι επαφές σε ανώτατο επίπεδο συνεχίζονται εντατικά ώστε η απόφαση να ληφθεί πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές της άνοιξης του 2027.

Γιατί η Γαλλία στηρίζει τον Ντε Κος

Για το Παρίσι, που αντιμετωπίζει σοβαρές δημοσιονομικές πιέσεις, ο Ντε Κος θεωρείται μετριοπαθής στη νομισματική πολιτική, σε αντίθεση με τον Ολλανδό Κλάας Κνοτ, που είναι σκληροπυρηνικό «γεράκι».



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Μέσω της συμφωνίας με το Βερολίνο, η Γαλλία εξασφαλίζει τη θέση της Εκτελεστικής Επιτροπής -που ελέγχει τις πράξεις αγοράς ομολόγων-, πόστο που το Παρίσι θεωρεί ζωτικής σημασίας σε περίπτωση που χρειαστεί παρέμβαση της ΕΚΤ.

Σε γενικό πλαίσιο, γαλλικοί οικονομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι ο Ντε Κος είναι πιο πρόθυμος από τον Κνοτ να κάνει συμβιβασμούς ως προς τη γενικότερη κατεύθυνση της ΕΚΤ.

Γιατί συμφωνεί η Γερμανία

Ο ευρωπαϊκός Νότος κατέχει ήδη κορυφαίες οικονομικές θέσεις στην ΕΕ (όπως την προεδρία του Eurogroup) και -στην περίπτωση ανάληψης της προεδρίας της ΕΚΤ από έναν Ισπανό- η πλάστιγγα θα έγερνε υπερβολικά προς τον Νότο.

Για το Βερολίνο, το πραγματικό «έπαθλο» της συμφωνίας με το Παρίσι είναι η θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ (που αδειάζει τον Μάιο του 2027), καθώς αυτή καθορίζει την οικονομική ανάλυση και τη γραμμή πίσω από κάθε απόφαση για τα επιτόκια.

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Επομένως, σύμφωνα με τους αναλυτές, η Γερμανία χρησιμοποιεί τη συναίνεσή της στον Ντε Κος ως «διαπραγματευτικό χαρτί» για να αντισταθμίσει αυτή την επιρροή παίρνοντας το χαρτοφυλάκιο της οικονομικής ανάλυσης.