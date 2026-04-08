Εκρηκτική άνοδος 5,02% στο Χρηματιστήριο - iefimerida.gr

Εκρηκτική άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε στη Μέση Ανατολή.
Η εκεχειρία οδηγεί σε «βουτιά» και τις τιμές του πετρελαίου.
Άλμα σημειώνουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της επίτευξης εκεχειρίας δύο εβδομάδων, ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων.
O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.252,44 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 5,02%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.276,16 μονάδες (+6,03%).
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 87,19 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 5,38%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 3,32%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+8,99%), της Eurobank (+8,91%), της Πειραιώς (+8,41%), της Optima (+7,62%) και της Elvalhalcor (+7,38%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-3,89%), των ΕΛΠΕ (-0,86%) και της Allwyn (-0,72%).
Ανοδικά κινούνται 104 μετοχές, 3 πτωτικά και 2 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία (π) (+18,75%) και Καρέλιας (+9,81%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Motor Oil (-3,89%) kai Dimand (-1,19%).
ΑΠΕ-ΜΠΕ