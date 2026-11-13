Έσοδα 9,2 δισ. ευρώ από «χρυσά» ενοίκια -Σε διαρκή άνοδο τα εισοδήματα από ακίνητα

Αυξάνονται και πληθύνονται τα εισοδήματα από ενοίκια. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ ξεπέρασαν πλέον τα 9 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 37% μέσα σε μία πενταετία, με τη συνολική άνοδο να ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ.



Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη διεύρυνση της αγοράς μισθώσεων, την άνοδο των ενοικίων, αλλά και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας γύρω από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.



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Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το έτος 2024 (που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις οι οποίες κατατέθηκαν στο 2025) είναι ενδεικτικά: το δηλωθέν εισόδημα από ακίνητα ανήλθε σε 9,28 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 750 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.



Η σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια αναδεικνύει ακόμη πιο καθαρά τη δυναμική της συγκεκριμένης κατηγορίας εισοδήματος.

Ειδικότερα, το 2019 τα δηλωθέντα εισοδήματα από ακίνητα ανέρχονταν σε 6,77 δισ. ευρώ, ενώ το 2020 υποχώρησαν στα 6,45 δισ. ευρώ, καθώς η πανδημία και οι περιορισμοί στις μισθώσεις επηρέασαν την αγορά. Από το 2021, ωστόσο, ξεκίνησε η ανάκαμψη, με τα εισοδήματα να διαμορφώνονται σε 6,62 δισ. ευρώ και να αυξάνονται περαιτέρω στα 7,86 δισ. ευρώ το 2022.



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Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε το 2023, όταν τα έσοδα από ακίνητη περιουσία έφθασαν τα 8,53 δισ. ευρώ, για να προσεγγίσουν τα 9,3 δισ. ευρώ το 2024. Πρόκειται για αύξηση κατά περίπου 37% μέσα σε μία πενταετία, με τη συνολική άνοδο να ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ.



Η αύξηση δεν είναι τυχαία. Η αγορά κατοικίας βρέθηκε τα τελευταία χρόνια σε ένα περιβάλλον έντονων πιέσεων, με την αυξημένη ζήτηση για μισθώσεις, την άνοδο των τιμών των ενοικίων, την τουριστική ανάπτυξη και τη διεύρυνση των βραχυχρόνιων μισθώσεων να διαμορφώνουν νέες συνθήκες για τους ιδιοκτήτες. Παράλληλα, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και η προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής ενδέχεται να έχουν συμβάλει στην εμφάνιση μεγαλύτερου μέρους των πραγματικών εισοδημάτων στις φορολογικές δηλώσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, παρά τη σημαντική αύξηση των εισοδημάτων από ακίνητα, η συμμετοχή τους στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα των φυσικών προσώπων παραμένει περίπου στο 8%. Αυτό σημαίνει ότι η ακίνητη περιουσία αποτελεί μια σημαντική, αλλά όχι κυρίαρχη, πηγή εισοδήματος για τα ελληνικά νοικοκυριά.



Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί πως τα εισοδήματα 9,28 δισ. ευρώ από ακίνητα δηλώθηκαν σε 1,82 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, σχεδόν μία στις τέσσερις φορολογικές δηλώσεις συνδέεται με έσοδα από ακίνητα, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μισθώσεις και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας στην οικονομική δραστηριότητα.