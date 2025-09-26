 Εικόνα σταθεροποίησης στο Χρηματιστήριο: Στις 2.036,55 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - iefimerida.gr
Εικόνα σταθεροποίησης στο Χρηματιστήριο: Στις 2.036,55 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Xρηματιστηριο
Xρηματιστήριο / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μικρές διακυμάνσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά παρουσιάζει εικόνα σταθεροποίησης, μετά τη χθεσινή ισχυρή διόρθωση, εν μέσω ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Στις 2.036,55 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.036,55 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,07%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 23,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,54%), της Optima Bank (+0,86%), της Aktor (+0,85%) και του ΔΑΑ (+0,80%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-1,27%) της ΕΥΔΑΠ (-0,73%) και των ΕΛΠΕ (-0,64%).

Ανοδικά κινούνται 49 μετοχές, 40 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Χαϊδεμένος (+6,73%) και Κυριακούλης (+5,13%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Έλτον Χημικά (-2,87%) και Fais Group (-2,34%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ

