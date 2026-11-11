Μηχανικός βιομηχανικού σχεδιασμού: Είναι μύθος ότι εξοικονομείς χρήματα αφήνοντας τη θέρμανση συνεχώς ανοιχτή - iefimerida.gr

Ο χειμώνας πλησιάζει, η θερμοκρασία πέφτει και το κόστος θέρμανσης μετατρέπεται σε μία από τις βασικότερες ανησυχίες για πολλά νοικοκυριά.



Είναι αυτή η περίοδος που αναρωτιόμαστε: Είναι οικονομικότερο να διατηρούμε τη θέρμανση ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ή είναι καλύτερα να την κλείνουμε όταν δεν υπάρχει κανείς στο σπίτι;

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Παρότι επικρατεί η αντίληψη ότι η επαναθέρμανση μιας κατοικίας απαιτεί περισσότερο ενέργεια, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτό δεν ισχύει πάντοτε.

Η Κριστίνα Μπάγιες, μηχανικός βιομηχανικού σχεδιασμού και ειδικός σε εταιρεία συμβουλών βιωσιμότητας, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα στο podcast «Futuro sostenible».



Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της, η ειδικός ήταν κατηγορηματική: «Είναι λανθασμένο να λέμε ότι εξοικονομούμε χρήματα αφήνοντας τη θέρμανση συνεχώς ανοιχτή», τονίζει, καταρρίπτοντας μία από τις πιο διαδεδομένες αντιλήψεις σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση κατά τη διάρκεια του χειμώνα.



Πότε πρέπει να κλείνουμε τη θέρμανση



Μία από τις βασικότερες συστάσεις της ειδικού είναι να απενεργοποιούμε τη θέρμανση όταν πρόκειται να απουσιάσουμε από το σπίτι για αρκετές ώρες. Η διατήρησή της σε λειτουργία κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος συνεπάγεται κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση μιας κατοικίας που παραμένει άδεια.

Ωστόσο, όπως σημειώνει, υπάρχει μία εξαίρεση: Στις κατοικίες που διαθέτουν ενδοδαπέδια θέρμανση, ενδέχεται να είναι προτιμότερο να διατηρείται μια χαμηλότερη θερμοκρασία, λόγω της υψηλής θερμικής αδράνειας του συγκεκριμένου συστήματος.

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Αυτό σημαίνει ότι η ενδοδαπέδια θέρμανση χρειάζεται περισσότερο χρόνο τόσο για να θερμανθεί όσο και για να χάσει τη θερμότητα που έχει συσσωρεύσει. Για τον λόγο αυτό, η λειτουργία της απαιτεί διαφορετική ρύθμιση σε σύγκριση με εκείνη των καλοριφέρ.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση εξαρτάται επίσης από τη θερμομόνωση της κατοικίας και τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης. Δεν λειτουργούν όλα τα συστήματα με τον ίδιο τρόπο όταν απενεργοποιούνται και ενεργοποιούνται ξανά.

Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζουμε το θερμοστάτη

Ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας είναι η θερμοκρασία που ρυθμίζουμε στον θερμοστάτη. Κατά τους χειμερινούς μήνες, η ειδικός συνιστά να διατηρούμε τη θέρμανση μεταξύ 19 και 22°C, ένα εύρος θερμοκρασίας που εξασφαλίζει άνετες συνθήκες χωρίς να αυξάνει άσκοπα την ενεργειακή κατανάλωση.

Η μηχανικός επισημαίνει ότι η μείωση της θερμοκρασίας κατά μόλις έναν βαθμό μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 8%. Πρόκειται για μια εκτίμηση που μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το σύστημα θέρμανσης, τις κλιματικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά κάθε κατοικίας.

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Κάτι αντίστοιχο ισχύει και το καλοκαίρι με τη χρήση του κλιματιστικού. Η ειδικός συνιστά να ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία μεταξύ 25 και 27°C, επισημαίνοντας ότι η αύξησή της κατά έναν βαθμό μπορεί να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση κατά περίπου 10%.

Πώς να αερίζετε το σπίτι χωρίς να χάνετε θερμότητα

Ο αερισμός του σπιτιού είναι μία ακόμη συνήθεια που χρειάζεται προσαρμογή κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Παρότι το άνοιγμα των παραθύρων επιτρέπει την ανανέωση του εσωτερικού αέρα, όταν γίνεται ενώ λειτουργεί η θέρμανση προκαλεί απώλειες ενέργειας.

Η Bayés συνιστά να απενεργοποιούμε προσωρινά τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού πριν ανοίξουμε τα παράθυρα για να αερίσουμε τον χώρο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε την άσκοπη λειτουργία των συσκευών, ενώ εισέρχεται κρύος αέρας από το εξωτερικό περιβάλλον.

Η ειδικός προτείνει σύντομο αερισμό, διάρκειας 5 έως 10 λεπτών, αν και ο χρόνος που απαιτείται για την ανανέωση του αέρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου, τον αριθμό των παραθύρων και τις συνθήκες αερισμού.

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Όποτε είναι δυνατόν, καλό είναι να επιλέγουμε τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας για να ανοίγουμε τα παράθυρα. Έτσι περιορίζεται η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου της κατοικίας.

Επιπλέον συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

Πέρα από τις συστάσεις της Cristina Bayés, η βελτίωση της θερμομόνωσης αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση. Μια κατοικία που διατηρεί καλύτερα τη θερμότητα χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για να εξασφαλίσει σταθερή θερμοκρασία.

Οι πόρτες και τα παράθυρα μπορεί να αποτελούν σημεία εισόδου κρύου αέρα, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν χαραμάδες ή τα συστήματα στεγανοποίησής τους έχουν φθαρεί. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, μια οικονομική λύση είναι η τοποθέτηση αυτοκόλλητων μονωτικών ταινιών στεγανοποίησης.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν θερμομονωτικές κουρτίνες και χαλιά στα πιο κρύα δωμάτια. Αν και αυτά τα αντικείμενα δεν υποκαθιστούν την καλή θερμομόνωση, συμβάλλουν στη βελτίωση της θερμικής άνεσης και στον περιορισμό ορισμένων απωλειών θερμότητας.

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Σημαντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης παίζει και η συντήρησή τους. Η εξαέρωση των καλοριφέρ, όταν έχει συσσωρευτεί αέρας στο εσωτερικό τους, συμβάλλει στην καλύτερη κυκλοφορία του ζεστού νερού και αποτρέπει το ενδεχόμενο ορισμένα σημεία τους να παραμένουν κρύα.