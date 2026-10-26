 Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις, ποιοι μπορούν να πάρουν και επίδομα ανεργίας - iefimerida.gr
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Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις, ποιοι μπορούν να πάρουν και επίδομα ανεργίας

πολιτες στην ερμου
Πολίτες / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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«Τρέχουν» οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ, με τους δικαιούχους να μπορούν να λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και ΚΕΠ, με την προθεσμία να λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 14:00.

Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ, ενώ οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σταδιακά, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και των διασταυρώσεων.

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Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το βοήθημα αφορά εργαζόμενους που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένα εποχικά επαγγέλματα.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και ασκούν ένα από τα ακόλουθα επαγγέλματα: οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού-μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών ή γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή ή βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, εργαζομένου στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, σμυριδεργάτη, ταξιθέτη θεάτρου και κινηματογράφου, χορευτή-μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικούς που απασχολούνται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις-μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Το ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με την ειδικότητα. Οι σμυριδεργάτες λαμβάνουν έως 1.438 ευρώ, οι οικοδόμοι, λατόμοι και ασβεστοποιοί 1.064,12 ευρώ, ενώ σε αρκετές ειδικότητες το βοήθημα ανέρχεται σε 1.006,60 ευρώ ή 719 ευρώ.

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Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος ανά επάγγελμα:﻿

Το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις για τακτική επιδότηση ανεργίας κατά το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2026.

Εξαίρεση αποτελούν οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν και τις δύο παροχές, εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

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