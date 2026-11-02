Εγκαινιάστηκε το υπερσύγχρονο Κέντρο STEM «Miltiadis Marinakis» στη Ναυτική Ακαδημία της Μασαχουσέτης -Σημαντική δωρεά από τον Βαγγέλη Μαρινάκη - iefimerida.gr

Με την παρουσία διακεκριμένων προσκεκλημένων από τον διεθνή ναυτιλιακό και ακαδημαϊκό χώρο, καθώς και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας της Μασαχουσέτης, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026, η τελετή εγκαινίων του «Miltiadis Marinakis Hall», στη Ναυτική Ακαδημία της Μασαχουσέτης (Massachusetts Maritime Academy), σε ένα από τα παλαιότερα και πλέον φημισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ.



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Η νέα, υπερσύγχρονη εγκατάσταση είναι αφιερωμένη στην εκπαίδευση STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) και πήρε το όνομά της προς τιμήν του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη, έπειτα από σημαντική δωρεά που πραγματοποίησε στην κορυφαία ναυτική ακαδημία των ΗΠΑ, ο ιδρυτής και πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp., κ. Βαγγέλης Μαρινάκης.



Το κέντρο διαθέτει υπερσύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις 4.000 m², συμπεριλαμβανομένων σύγχρονων αιθουσών διδασκαλίας και εξειδικευμένων χώρων εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει εργαστήρια κατασκευών και makerspace, επιχειρησιακών λειτουργιών και συστημάτων ελέγχου, ηλεκτρονικών, καθώς και εξειδικευμένα εργαστήρια Βιολογίας, Φυσικής και Χημείας. Το «Miltiadis Marinakis Hall» συνιστά τομή περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, καθώς είναι το πρώτο κτίριο του πανεπιστημίου με δυνατότητα για μηδενικό ισοζύγιο ενέργειας (net-zero energy-ready) και το πρώτο που συνδέεται με το νέο γεωθερμικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης της Ακαδημίας, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα προχωρούν χέρι-χέρι.

Η λειτουργία του «Miltiadis Marinakis Hall» αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για την Ακαδημία. Πρόκειται για έναν υπερσύγχρονο χώρο που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ένα κορυφαίο ακαδημαϊκό περιβάλλον, εξοπλίζοντας τις μελλοντικές γενιές των επαγγελματιών της ναυτιλίας με τα απαραίτητα τεχνολογικά και επιστημονικά εφόδια, ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα και να ηγηθούν παγκοσμίως του ναυτιλιακού κλάδου.

Ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης με σπουδαστές της φημισμένης Ναυτικής Ακαδημίας της Μασαχουσέτης

Βαγγέλης Μαρινάκης: Μία πολύ ξεχωριστή ημέρα, όχι μόνο για τη Ναυτική Ακαδημία της Μασαχουσέτης, αλλά για εμένα προσωπικά και την οικογένειά μου

Η τελετή των εγκαινίων είχε έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα. Μέσα από την ολοκλήρωση και παράδοση του εμβληματικού κτιρίου, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης διασφαλίζει ότι η παρακαταθήκη του πατέρα του, ενός ανθρώπου που αγάπησε βαθιά και υπηρέτησε πιστά τη ναυτιλία, θα συνεχίσει να εμπνέει τους νέους σπουδαστές για τις επόμενες δεκαετίες.

Κατά την ομιλία του στην τελετή εγκαινίων, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης ανέφερε μεταξύ άλλων:

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«Σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή ημέρα. Όχι μόνο για τη Ναυτική Ακαδημία της Μασαχουσέτης, αλλά για εμένα προσωπικά και την οικογένειά μου. Το Miltiadis Marinakis Hall δεν είναι απλώς ένα κτίριο ή ένα υπερσύγχρονο κέντρο εκπαίδευσης. Είναι η ενσάρκωση του οράματος, των αξιών και της απέραντης αγάπης του πατέρα μου για τη ναυτιλία και τους ανθρώπους της.

Ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης με το διοικητικό συμβούλιο της Ναυτικής Ακαδημίας της Μασαχουσέτης

Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης πίστευε ακράδαντα στη δύναμη της εκπαίδευσης και στις αστείρευτες δυνατότητες των νέων ανθρώπων. Η απώλειά του άφησε ένα μεγάλο κενό, όμως η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Ελπίζω και εύχομαι ολόψυχα, μέσα σε αυτούς τους χώρους, οι αυριανοί ηγέτες της θάλασσας να βρουν την έμπνευση και τα εργαλεία για να χαράξουν τη δική τους επιτυχημένη πορεία, τιμώντας την παράδοση της ναυτοσύνης και προάγοντας την καινοτομία. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ και τιμούμε μαζί τη μνήμη του».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση των προσκεκλημένων στις νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τον χάρτη της ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην καρδιά των ΗΠΑ.

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Το «Miltiadis Marinakis Hall », το νέο Κέντρο STEM της Ναυτικής Ακαδημίας της Μασαχουσέτης και το Admiral's Distinguished Service Award που απονεμήθηκε στον Βαγγέλη Μαρινάκη

Το Marinakis Hall είναι ένας φόρος τιμής στη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη



Ο πρόεδρος της Ναυτικής Ακαδημίας της Μασαχουσέτης, υποναύαρχος Francis X. McDonald, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την πολύ σημαντική δωρεά του κ. Μαρινάκη και μίλησε για την τεράστια σημασία που έχει η νέα υποδομή: «Το Marinakis Hall είναι ένας φόρος τιμής στη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη, πατέρα του Ευάγγελου. Το πάθος του Μιλτιάδη για τη ναυτιλία και η διαρκής του διάθεση για πρωτοπορία αποτελούν διαρκή υπενθύμιση της αξίας της ναυτικής εκπαίδευσης. Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες για τη γενναιοδωρία και τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη», ενώ συμπλήρωσε: «Αυτό το νέο κτίριο, αυτό το αξιοθαύμαστο ζωντανό εργαστήριο, σηματοδοτεί μια στιγμή μετασχηματισμού για το σημαντικό αυτό πανεπιστήμιο… σκεφτείτε το εξής: το εκατό τοις εκατό των δοκίμων μας, ανεξαρτήτως προγράμματος σπουδών, θα παρακολουθούν για δεκαετίες μαθήματα STEM σε αυτό το κτίριο».



Ο κ. Μαρινάκης τιμήθηκε από τη Ναυτική Ακαδημία της Μασαχουσέτης με το Admiral's Distinguished Service Award, ως ένδειξη αναγνώρισης της πολύτιμης προσφοράς του.



Ο πρόεδρος της Ναυτικής Ακαδημίας της Μασαχουσέτης, υποναύαρχος Φράνσις ΜακΝτόναλντ, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του Miltiadis Marinakis Hall

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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, απηύθυνε χαιρετισμό και ο Ελληνοαμερικανός πολιτειακός βουλευτής Steven Xiarhos, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά, εκ μέρους της Πολιτείας της Μασαχουσέτης και των ΗΠΑ, τον κ. Μαρινάκη. Ο κ. Xiarhos υπενθύμισε το χρέος να τιμούμε και να διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή, προκαλώντας τη συγκίνηση των παρευρισκόμενων. Ο μεγαλύτερος γιος του, Nicholas, έχασε τη ζωή του στο καθήκον, υπηρετώντας ως πεζοναύτης στο Αφγανιστάν.



Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη, προσφέρει αναμνηστικό δώρο στον υποναύαρχο Φράνσις ΜακΝτόναλντ στα εγκαίνια του κτιρίου που φέρει το όνομα του παππού του

Η Ναυτική Ακαδημία της Μασαχουσέτης



Η Ναυτική Ακαδημία της Μασαχουσέτης, με έτος ίδρυσης το 1891, αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και πλέον φημισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Για περισσότερο από έναν αιώνα η Ακαδημία προετοιμάζει γυναίκες και άνδρες για την επαγγελματική σταδιοδρομία τους στη στεριά και τη θάλασσα. Μέσα από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, η Ακαδημία διαμορφώνει τους μελλοντικούς ηγέτες της ναυτιλίας, με τους αποφοίτους της να διακρίνονται, μεταξύ άλλων, ως κορυφαία στελέχη στο εμπορικό ναυτικό και στις ένοπλες δυνάμεις. ﻿ https://www.maritime.edu/ ﻿

Εικόνες από το υπερσύγχρονο Κέντρο STEM «Miltiadis Marinakis»