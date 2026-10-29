Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία Σεπτεμβρίου, δείτε αν κερδίσατε 50.000 ευρώ - iefimerida.gr

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της 61ής μηνιαίας κλήρωσης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Σεπτέμβριο, με τα έπαθλα να φτάνουν έως τις 50.000 ευρώ.

Τα αποτελέσματα της φορολοταρίας για τις συναλλαγές του Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, με τους τυχερούς να διεκδικούν χρηματικά έπαθλα που φτάνουν έως τις 50.000 ευρώ.

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Πρόκειται για την 61ή μηνιαία κλήρωση του θεσμού, στην οποία ένας τυχερός λαχνός κερδίζει 50.000 ευρώ.

Παράλληλα, πέντε λαχνοί κερδίζουν από 20.000 ευρώ, 50 λαχνοί αποφέρουν από 5.000 ευρώ και άλλοι 500 λαχνοί αντιστοιχούν σε έπαθλο 1.000 ευρώ.

Ποιοι συμμετέχουν στη φορολοταρία

Στις κληρώσεις της φορολοταρίας συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Προϋπόθεση είναι να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία συναλλαγή με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής κατά τον προηγούμενο μήνα, η οποία έχει εκκαθαριστεί. Όσοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να έχουν υποβάλει δήλωση για το τελευταίο φορολογικό έτος.

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν εάν ο λαχνός τους περιλαμβάνεται στους νικητές μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία της ΑΑΔΕ για τη φορολοταρία.

Τα αποτελέσματα εδώ.