ΕΕΤ: Πάνω από 600 προσλήψεις για το 2027 -Οι ευκαιρίες απασχόλησης στο «The Monday Festival» - iefimerida.gr

Περισσότερες από 600 νέες θέσεις εργασίας σχεδιάζουν να καλύψουν εντός του 2027 οκτώ τράπεζες-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση.

Ο Τραπεζικός τομέας σταθερός μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Επιβεβαιώνοντας έτσι τον ρόλο του τραπεζικού τομέα ως σταθερού μοχλού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με στήριξη της απασχόλησης, διαρκή επένδυση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και προσέλκυση νέων στελεχών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, οι τράπεζες Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank, CrediaBank, Optima bank, Citi και Τράπεζα Ηπείρου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, διοργανώνουν το «The Monday Festival», το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στον πολυχώρο «Πειραιώς 260» στον Ταύρο.

Πρόκειται για μια διατραπεζική εκδήλωση- πλατφόρμα διαλόγου και ενημέρωσης για νέους που κάνουν τα πρώτα τους εργασιακά βήματα αλλά και για στελέχη με επαγγελματική εμπειρία τα οποία θέλουν να γνωρίσουν τη σύγχρονη πραγματικότητα στις τράπεζες.

Σε έναν κλάδο που μετασχηματίζεται, η τεχνολογία και η καινοτομία συνοδεύονται από αλλαγές στα αντικείμενα εργασίας και στις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Η πρωτοβουλία επιδιώκει να καταστήσει αυτές τις αλλαγές περισσότερο κατανοητές και προσιτές, αναδεικνύοντας το εύρος των σύγχρονων ρόλων και τις διαφορετικές διαδρομές που μπορούν να οδηγήσουν σε μια καριέρα στον τραπεζικό τομέα. Οι συμμετέχοντες, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες και τις απαιτούμενες δεξιότητες σχετικά με τις θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν το επόμενο έτος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας στις ανάγκες των εργαζομένων, όπως επισημαίνεται, οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν διαμορφώσει ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών, σε ένα σύγχρονο και διαρκώς εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον. Προσφέρουν θέσεις εργασίας που ανοίγουν πολλαπλές διαδρομές επαγγελματικής ανάπτυξης, συνδυάζοντας τον παραδοσιακό ρόλο των τραπεζών στην ενίσχυση της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας με την πρωτοπορία στην τεχνολογική εξέλιξη.

Οι μέσες αποδοχές στον τραπεζικό κλάδο κινούνται σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, ενώ υπό προϋποθέσεις συνοδεύονται από πρόσθετες αμοιβές, διευρυμένο πακέτο σύγχρονων παροχών με έμφαση στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, δυνατότητες ευέλικτης και εξ αποστάσεως εργασίας, καθώς και προοπτικές ταχείας επαγγελματικής εξέλιξης σε τομείς αιχμής. Υψηλή προτεραιότητα για τον τραπεζικό κλάδο έχει η στήριξη της οικογένειας με πρόσθετα πακέτα παροχών, ειδικά για τους νέους γονείς αλλά και τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες.

Οι τράπεζες κάθε χρόνο πραγματοποιούν σημαντικό αριθμό προσλήψεων ενισχύοντας τόσο το δίκτυο εξυπηρέτησης όσο και τις κεντρικές υπηρεσίες με έμφαση σε πεδία που υποστηρίζουν το μετασχηματισμό και προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, εστιάζοντας σε τομείς αιχμής όπως:

Πληροφορική & AI Transformation

Ψηφιακή Τραπεζική & Data Analytics

ESG & Βιώσιμη Χρηματοδότηση

Corporate & Investment Banking

Wealth & Risk Management

Digital Marketing & Customer Experience

Στο «Τhe Monday Festival», μέσα από διαδραστικές συναντήσεις, θεματικά εργαστήρια και συζητήσεις με στελέχη των τραπεζών, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν συνολική εικόνα για τον κλάδο σήμερα και για την καθημερινότητα της εργασίας σε μια τράπεζα. Θα ενημερωθούν παράλληλα για τις δεξιότητες του αύριο, τα εργαλεία επαγγελματικής διασύνδεσης και τα πρακτικά βήματα ένταξης στον κλάδο. Η είσοδος στο «The Monday Festival» είναι δωρεάν. Απαιτείται προκράτηση θέσης μέσω της ιστοσελίδας themondayfestival.gr

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ