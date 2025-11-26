Το ΕΕΑ στην Κίνα -Στην Τιανζίν το πρώτο παράρτημα για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις - iefimerida.gr

«Μια νέα εποχή στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις ξεκινάει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ιδρύοντας το πρώτο του παράρτημα στην Τιανζίν, μία από τις ισχυρότερες οικονομικές πόλεις της Κίνας.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, αποδέχθηκε την επίσημη πρόσκληση της κινεζικής πλευράς για τα εγκαίνια τον Φεβρουάριο του 2026, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία, στρατηγικό άλμα για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Τα παραπάνω γνωστοποιούνται με ανακοίνωση του επιμελητηρίου που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του, με αφορμή συνάντηση που είχε ο κ. Χατζηθεοδοσίου με αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Εισαγωγών-Εξαγωγών της Τιανζίν.

Πρόεδρος ΕΕΑ: « «Η Τιανζίν θα αποτελέσει για τις ελληνικές επιχειρήσεις πύλη στη βόρεια Κίνα»

Σε δήλωσή του ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρει: «Η Τιανζίν θα αποτελέσει για τις ελληνικές επιχειρήσεις μια πραγματική πύλη στη βόρεια Κίνα. Δημιουργούμε ένα θεσμικό σημείο στήριξης, δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών σε μια αγορά τεράστιων δυνατοτήτων». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το ΕΕΑ επενδύει συστηματικά στη διεθνή εξωστρέφεια και στην προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων.

Την αξία της πρωτοβουλίας ανέδειξε και ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Εισαγωγών-Εξαγωγών της Τιανζίν, Li Huagang, κάνοντας λόγο για «νέα γέφυρα συνεργασίας που θα ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών». Όπως σημείωσε, η Τιανζίν διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Κίνας, ισχυρή βιομηχανική βάση και δυναμικό τομέα τεχνολογίας, «στοιχεία που μπορούν να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες σε ελληνικές εταιρείες που θέλουν να επεκταθούν στην Ασία».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του ΕΕΑ, Σταύρος Μονεμβασιώτης, επισήμανε ότι το νέο γραφείο δεν θα είναι «μια τυπική παρουσία», αλλά ένας ενεργός κόμβος για εξαγωγές, επενδύσεις, τεχνολογικές συνέργειες και στοχευμένες B2B διασυνδέσεις.

«Το παράρτημα στην Τιανζίν θα λειτουργήσει ως το ελληνικό επιχειρηματικό "footprint" στη βόρεια Κίνα, με πραγματικά οφέλη για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα», σημείωσε.

ΑΠΕ ΜΠΕ