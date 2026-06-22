Ε.Ε: Τέλος τα δωρεάν δέματα από Temu και Shein, χρέωση 3 ευρώ από 1ης Ιουλίου -Παραδείγματα, πώς αυξάνονται οι τιμές - iefimerida.gr

Από την 1η Ιουλίου 2026 αλλάζει το καθεστώς των ηλεκτρονικών αγορών μικρής αξίας από τρίτες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς καταργείται η απαλλαγή από δασμούς για αποστολές έως 150 ευρώ και εισάγεται προσωρινό τέλος 3 ευρώ.

Το μέτρο αφορά προϊόντα που αγοράζονται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως η Temu, η Shein, η AliExpress και το Trendyol, άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον νέο κανονισμό, που υπογράφει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θεσπίζεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά είδος για όλες τις αγορές μέσω Διαδικτύου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Η απόφαση θα εφαρμοστεί καθολικά από την 1η Ιουλίου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., σηματοδοτώντας μια ριζική αλλαγή στο καθεστώς εισαγωγής μικροδεμάτων χαμηλής αξίας από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, το τέλος των 3 ευρώ δεν επιβάλλεται ανά δέμα, αλλά ανά διαφορετική κατηγορία προϊόντος που περιλαμβάνεται στην αποστολή. Έτσι, μια παραγγελία με διαφορετικά είδη μπορεί να επιβαρυνθεί πολλαπλά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί αποστολή που περιλαμβάνει μία μεταξωτή και δύο μάλλινες μπλούζες. Παρότι πρόκειται για τρία τεμάχια, θεωρούνται δύο διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων και επιβάλλεται συνολικό τέλος 6 ευρώ. Αντίθετα, πολλαπλά ίδια προϊόντα που ανήκουν στην ίδια τελωνειακή κατηγορία επιβαρύνονται μόνο με ένα τέλος 3 ευρώ.

Το τέλος θα ισχύει ακόμη και για αποστολές από αποθήκες που διατηρούν αυτές οι εταιρείες εντός Ε.Ε., έως ότου υπάρξει ειδική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τα προϊόντα που πωλούνται από τελωνειακές αποθήκες

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Παραδείγματα επιβαρύνσεων

Για προϊόν αξίας 1 ευρώ, το τελικό κόστος ανεβαίνει στα 4 ευρώ, δηλαδή επιβάρυνση 300%.

Για προϊόν αξίας 5 ευρώ, το συνολικό ποσό γίνεται 8 ευρώ (επιβάρυνση 60%).

Για προϊόν αξίας 20 ευρώ, η χρέωση φτάνει τα 23 ευρώ (επιβάρυνση 15%).

Για πέντε διαφορετικά είδη συνολικής αξίας 20 ευρώ, ο καταναλωτής θα πληρώσει 35 ευρώ (επιβάρυνση 75%).

Αντίθετα, για 15 ίδια προϊόντα αξίας 20 ευρώ, η επιβάρυνση είναι μόλις 3 ευρώ (15%).

Σύμφωνα με το ενωσιακό δασμολόγιο TARIC, η κατάργηση του ορίου απαλλαγής των 150 ευρώ αναμένεται να αυξήσει το τελικό κόστος προϊόντων χαμηλής αξίας κατά 15%-30%, ανάλογα με τον τύπο και τον κωδικό του κάθε είδους.

ΕΕ: Το μέτρο αποτελεί τελωνειακό δασμό και όχι τέλος διαχείρισης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην εφαρμογή του μέτρου προκειμένου να αντιμετωπίσει τη ραγδαία αύξηση των μικροδεμάτων που εισέρχονται καθημερινά στην ευρωπαϊκή αγορά από τρίτες χώρες και να ενισχύσει τον ανταγωνισμό υπέρ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Το προσωρινό καθεστώς θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2026 έως την 1η Ιουλίου 2028, οπότε αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο ευρωπαϊκό σύστημα τελωνειακών δεδομένων και να αντικατασταθεί από το μόνιμο πλαίσιο δασμών.

Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις αναμένονται σε αγορές χαμηλής αξίας, καθώς ακόμη και προϊόντα του 1 ή των 5 ευρώ θα επιβαρύνονται με το ίδιο σταθερό τέλος, αυξάνοντας σημαντικά το τελικό κόστος για τον καταναλωτή.

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει ότι το μέτρο αποτελεί τελωνειακό δασμό και όχι τέλος διαχείρισης, ενώ εξετάζεται ξεχωριστά και η επιβολή πρόσθετου τέλους διακίνησης στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης του τελωνειακού συστήματος.