ΕΕ: Ναυάγιο στο Ecofin, η Μάλτα μπλόκαρε την πρόταση για αύξηση φόρων στα καπνικά -Το σχέδιο θα επανεξεταστεί τον Δεκέμβριο - iefimerida.gr

Στο συρτάρι μέχρι νεωτέρας μένουν τα σχέδια της Κομισιόν για τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης στα συμβατικά, τα ηλεκτρονικά και τα θερμαινόμενα τσιγάρα.

Ως ήταν αναμενόμενο, τα παζάρια μεταξύ των υπουργών Οικονομικών δεν καρποφόρησαν και με δεδομένο ότι οι αλλαγές στην κοινοτική φορολογία προϋποθέτουν ομοφωνία, το θέμα παραπέμφθηκε στο μέλλον.

«Λυπάμαι που το Συμβούλιο δεν κατάφερε σήμερα να καταλήξει σε τελική συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία του καπνού. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε αυτό το θέμα και πιστεύω ότι παρουσιάσαμε στο Συμβούλιο μια ισορροπημένη πρόταση, η οποία θα προστατεύει τη δημόσια υγεία των πολιτών μας και θα ενισχύει την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου της ενιαίας αγοράς. Ως Προεδρία, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την εξεύρεση λύσης με το κράτος-μέλος που εξακολουθεί να διαφωνεί. Δεν θα ξανανοίξουμε τις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν θα ξεχάσουμε τους στόχους δημόσιας υγείας που όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών και προεδρεύων στο ECOFIN.

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Η Μάλτα μπλόκαρε το σχέδιο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το ναυάγιο, οι υπουργοί εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με το κείμενο συμβιβασμού της Κομισιόν. Τα περισσότερα κράτη-μέλη φέρονται, μάλιστα, να υποστήριξαν σθεναρά τον συμβιβασμό που υπέβαλε η Προεδρία, τονίζοντας ιδίως τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει στην προστασία τόσο της δημόσιας υγείας όσο και της εσωτερικής αγοράς.

Ωστόσο, ένα κράτος-μέλος, η Μάλτα, ανακοίνωσε τελικά ότι δεν μπορούσε να υποστηρίξει το κείμενο.

Κλείνοντας τη συνεδρίαση, η Προεδρία χαιρέτισε τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στο Συμβούλιο και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά προκειμένου να επιτευχθεί ομόφωνη συμφωνία για το πακέτο μέτρων το συντομότερο δυνατό.