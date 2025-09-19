Ecofin: Ο Πιερρακάκης επελέγη ως συντονιστής στη συζήτηση για την καινοτομία και την ψηφιοποίηση - iefimerida.gr

Στο άτυπο Ecofin που πραγματοποιείται αύριο στην Κοπεγχάγη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονιστή στη συζήτηση για την καινοτομία και την ψηφιοποίηση.

Η επιλογή του από τη δανική προεδρία θεωρείται αναγνώριση της ελληνικής εμπειρίας, με το gov.gr να έχει καθιερωθεί ως case study ψηφιακού μετασχηματισμού στις Βρυξέλλες.

Ο Έλληνας υπουργός είχε ήδη ανοίξει τη συζήτηση μέσα από άρθρο του στη διεθνή οικονομική επιθεώρηση The Economist, όπου επισήμανε την ανάγκη να αρθούν οι εσωτερικές αγκυλώσεις της ΕΕ, να εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο για κοινές ευρωπαϊκές συμβάσεις και να επισπευσθούν οι μεταρρυθμίσεις σε καίριες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και η πράσινη μετάβαση.

Το πλαίσιο της αυριανής συζήτησης είναι βαρύ: Το ΔΝΤ και η Έκθεση Ντράγκι έχουν επισημάνει τις αδυναμίες της Ευρώπης στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα έναντι ΗΠΑ και Κίνας, υπογραμμίζοντας ότι η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς αποτελεί προϋπόθεση για την επόμενη μέρα.

Μετά τη συνεδρίαση, ο κ. Πιερρακάκης θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα στην ολομέλεια του Ecofin, παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιου για την Οικονομία Βάλντις Ντομπρόβσκις και του Διευθυντή Ευρώπης του ΔΝΤ Άλφρεντ Κάμερ, ο οποίος έχει συντάξει σχετική έκθεση για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που το Ταμείο θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιερρακάκης: Να επιδιώξουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη

Νωρίτερα, προσερχόμενος στη συνεδρίαση των Eurogroup και Ecofin στην Κοπεγχάγη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Πρέπει να επιδιώξουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη».

Η δήλωση του υπουργού έχει ως εξής:

«Συναντιόμαστε σήμερα εδώ, στην όμορφη πόλη της Κοπεγχάγης, για τις άτυπες συνόδους ECOFIN και Eurogroup, προκειμένου να συζητήσουμε ένα πλήρες φάσμα θεμάτων, από την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ έως τις οικονομικές επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Συναντιόμαστε επίσης έναν χρόνο μετά τη δημοσίευση της έκθεσης Ντράγκι. Και αν υπάρχει ένα μάθημα που πρέπει να αντλήσουμε από αυτήν, είναι ότι πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας μας. Να προσπαθήσουμε να πετύχουμε περισσότερα από το να εξαλείψουμε απλώς τα εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οικονομιών μας.

Πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να ενώσουμε δυνάμεις σε στρατηγικούς τομείς, στις ψηφιακές υποδομές όπως οι τηλεπικοινωνίες, αλλά και να απλοποιήσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τις δημόσιες συμβάσεις σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και η πράσινη μετάβαση.

Δεν πρέπει απλώς να προσπαθούμε να έχουμε μια οικονομία που διαχειρίζεται τους κινδύνους. Πρέπει να επιδιώκουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη με όρους του 21ου αιώνα. Και αυτό είναι απολύτως εφικτό. Σας ευχαριστώ».