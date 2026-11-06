Τα τρία σενάρια για την τιμή του πετρελαίου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ -Τα στοχεία του ΕΒΕΠ - iefimerida.gr

Στις επιπτώσεις των πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ και της κρίσης με το Ιράν στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αναφέρεται ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ).

O Βασίλης Κορκίδης, στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο του Επιμελητηρίου, αναφέρει ότι η αγορά προεξόφλησε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ αυξάνει την πολιτική πίεση για αποκλιμάκωση της έντασης με το Ιράν και περιορίζει μέρος του «πολεμικού ασφαλίστρου» στις τιμές του πετρελαίου.

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Τα τρία σενάρια για την τιμή του πετρελαίου

Η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου ενισχύει, σύμφωνα με τον ίδιο, την προσδοκία μεγαλύτερου ελέγχου στη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και ισχυρότερων πιέσεων για συμφωνία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, στις 4 Νοεμβρίου το Brent έκλεισε στα 94,62 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας ημερήσια πτώση 8,7%, ενώ το WTI έκλεισε στα 88,12 δολάρια, με πτώση 8,3%. Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το Brent επανήλθε οριακά κάτω από τα 100 δολάρια.

Ο κ. Κορκίδης αναφέρεται επίσης στις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Brent για το 2027, οι οποίες διαμορφώνονται στα 93 δολάρια τον Ιανουάριο, στα 91 δολάρια τον Φεβρουάριο και στα 89 δολάρια τον Μάρτιο.

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Στο ενημερωτικό δελτίο επισημαίνεται ότι στην προσωρινή αποκλιμάκωση συμβάλλει και η αποκατάσταση της προσφοράς από τον Περσικό Κόλπο. Επικαλούμενος εκτίμηση της JPMorgan που μεταδίδει το Reuters, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ αναφέρει ότι η αγορά επέστρεψε σε πλεόνασμα περίπου 1,4 εκατ. βαρελιών ημερησίως τον Οκτώβριο.

Για την εξέλιξη των τιμών, ο κ. Κορκίδης παρουσιάζει τρία πιθανά σενάρια: διπλωματική πρόοδο και σταθερή αποκατάσταση των φορτίων, που θα οδηγούσαν σε περαιτέρω υποχώρηση του ασφαλίστρου κινδύνου, παράταση του αδιεξόδου με συνεχιζόμενες εξαγωγές και έντονες διακυμάνσεις, καθώς και νέα στρατιωτική κλιμάκωση με προβλήματα στις θαλάσσιες ροές, που θα μπορούσε να αντιστρέψει απότομα την πτώση των τιμών.

Παράλληλα, αναφέρεται στην εκτίμηση της Eurasia Group ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση θα μπορούσε να επαναφέρει το Brent στην περιοχή των 110-125 δολαρίων το βαρέλι.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ σημειώνει ότι μια διατηρήσιμη αποκλιμάκωση θα μετριάσει αρχικά τις πιέσεις στις επόμενες προμήθειες καυσίμων και στα μεταφορικά. Όπως επισημαίνει, η έκταση της ελάφρυνσης θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές των διυλισμένων προϊόντων, την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και τον χρόνο ανανέωσης των αποθεμάτων.

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Τέλος, αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν αρκετές ημέρες σταθερά χαμηλότερων τιμών για να αναθεωρήσουν την κοστολόγησή τους, ενώ, εφόσον διατηρηθεί η πτώση, ενδέχεται να περιοριστεί μέρος των επιλεκτικών ανατιμήσεων σε διατροφικά και μη διατροφικά προϊόντα, τις οποίες αναμένει μέσα στον Νοέμβριο, με τον πληθωρισμό στο 5,6%.

Πηγή φωτογραφίας: ΕΒΕΠ

ΑΠΕ-ΜΠΕ