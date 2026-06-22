ΕΑΕΕ: Στα 22 εκατ. ευρώ η ασφαλιστική απάτη τη διετία 2023-2024- Πάνω από 13.000 εξακριβωμένες περιπτώσεις - iefimerida.gr

Πάνω από 13.000 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης εις βάρος ασφαλιστικών επιχειρήσεων εξακριβώθηκαν στην Ελλάδα τη διετία 2023-2024.

Η εκτιμώμενη οικονομική διάσταση του φαινομένου να φθάνει τα 22 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της.

Συνολικά 13.024 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την έρευνα, κατά την εξεταζόμενη διετία εξακριβώθηκαν συνολικά 13.024 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης. Από αυτές, οι 8.017 αφορούσαν τον κλάδο Αυτοκινήτων και οι υπόλοιπες 5.007 κλάδους εκτός Αυτοκινήτων, όπως οι ασφαλίσεις Υγείας, Ζωής, Περιουσίας και λοιπών ζημιών. Η συνολική οικονομική διάσταση των εξακριβωμένων περιπτώσεων εκτιμάται σε περίπου 22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 16,2 εκατ. ευρώ αφορούν τον κλάδο Αυτοκινήτων και περίπου 5,8 εκατ. ευρώ τους λοιπούς κλάδους.

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Η ασφαλιστική απάτη αφορά κάθε προσπάθεια εξαπάτησης μιας ασφαλιστικής εταιρίας με σκοπό την είσπραξη αποζημίωσης ή άλλου οικονομικού οφέλους που δεν δικαιούται ο ασφαλισμένος ή τρίτο πρόσωπο. Στις συνηθέστερες μορφές της περιλαμβάνονται ψευδείς ή διογκωμένες δηλώσεις ζημιών και ατυχημάτων, υπερκοστολογήσεις, πλαστά παραστατικά, σκηνοθετημένα περιστατικά και απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ακραίες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της τελευταίας διετίας - από την κλιματική κρίση και τον πόλεμο στην Ευρώπη έως την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό της μετά-Covid περιόδου - δεν φαίνεται να επηρέασαν ουσιαστικά την έκθεση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην απάτη στους κλάδους Ζωής, Υγείας και Περιουσίας. Αντίθετα, στον κλάδο Αυτοκινήτων οι ασφαλιστικές εταιρίες εκτιμούν ότι οι εξωτερικές αυτές πιέσεις αύξησαν την έκθεσή τους στην ασφαλιστική απάτη. Παράλληλα, η πρόοδος της τεχνολογίας και η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, παρότι ενίσχυσαν τις ψηφιακές υπηρεσίες και τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων από ασφαλισμένους και επιχειρήσεις, δεν φαίνεται να επηρέασαν τη συνολική έκθεση στην απάτη για το σύνολο των κλάδων.

Το μεγαλύτερο βάρος του φαινομένου εξακολουθεί να εντοπίζεται στον κλάδο Αυτοκινήτων. Το 2023 καταγράφηκαν 12.227 έρευνες για ύποπτες περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης και το 2024 οι έρευνες αυξήθηκαν σε 12.466, σημειώνοντας άνοδο 2% και καταγράφοντας τη μεγαλύτερη επίδοση από το 2011. Από τις έρευνες αυτές, οι εξακριβωμένες περιπτώσεις απατηλών απαιτήσεων αποζημίωσης ανήλθαν σε 4.706 το 2023 και σε 3.311 το 2024, δηλαδή συνολικά 8.017 περιπτώσεις στη διετία. Το ποσοστό των εξακριβωμένων περιπτώσεων επί των ερευνών διαμορφώθηκε σε 38% το 2023 και σε 27% το 2024.

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Η οικονομική διάσταση των εξακριβωμένων απατηλών απαιτήσεων στον κλάδο Αυτοκινήτων εκτιμήθηκε σε 9 εκατ. ευρώ το 2023 και σε 7,2 εκατ. ευρώ το 2024, με το συνολικό ποσό της διετίας να φθάνει τα 16,2 εκατ. ευρώ, τη μεγαλύτερη αντίστοιχη εκτίμηση που έχει καταγραφεί στις σχετικές έρευνες. Ο δείκτης οικονομικής διάστασης ανά εξακριβωμένη περίπτωση απάτης διαμορφώθηκε σε 1.912 ευρώ το 2023 και σε 2.171 ευρώ το 2024, γεγονός που δείχνει ότι, παρά τη μείωση του αριθμού των εξακριβωμένων περιπτώσεων το 2024, η μέση επιβάρυνση ανά περιστατικό αυξήθηκε.

Απατηλές απαιτήσεις στον κλάδο Αυτοκινήτων

Οι περισσότερες απατηλές απαιτήσεις στον κλάδο Αυτοκινήτων αφορούσαν την κάλυψη αστικής ευθύνης, με 1.014 περιπτώσεις το 2023 και 1.057 το 2024. Η αντίστοιχη οικονομική διάσταση αυτών των περιπτώσεων ανήλθε σε 3,45 εκατ. ευρώ το 2023 και σε 2,96 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, ως ανάκληση δήλωσης ή παραίτηση απαίτησης από τον τρίτο παθόντα αναφέρθηκαν 598 περιπτώσεις το 2023 και 608 το 2024, με οικονομική αποτίμηση 1,6 εκατ. ευρώ και 1,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική αναλογία της αποκαλυφθείσας απάτης προς τις συνολικές αποζημιώσεις του κλάδου Αυτοκινήτων, για το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα η μέση αναλογία διαμορφώθηκε σε 2,1% το 2023 και 1,7% το 2024. Ωστόσο, η διακύμανση μεταξύ των επιχειρήσεων ήταν μεγάλη, καθώς το 2023 κυμάνθηκε από 0,1% έως 9,6% και το 2024 από 0,1% έως 6,3%.

Με βάση τον οικονομικό αντίκτυπο των εντοπισμένων περιπτώσεων απάτης στον κλάδο Αυτοκινήτων, ως σημαντικότερες μορφές αναδείχθηκαν η κατασκευή ή αλλοίωση των συνθηκών του ασφαλιστικού γεγονότος - όπως σκηνοθετημένα ατυχήματα, αντιστροφή υπαιτιότητας ή ψευδής δήλωση εξυπηρέτησης -, οι προϋπάρχουσες ζημιές, η υπερκοστολόγηση, οι ψευδείς δηλώσεις ασφάλισης κατά την ανάληψη του κινδύνου και τα πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια. Επίσης αναφέρθηκαν και περιπτώσεις δηλώσεων ζημιών που αφορούσαν μεταχρονολογημένο συμβάν.

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Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις καταγράφουν ως συνηθέστερες ενδείξεις πιθανής ασφαλιστικής απάτης στον κλάδο Αυτοκινήτων τις ασύμβατες ζημιές σε σχέση με τις συνθήκες του ατυχήματος, τις προϋπάρχουσες ζημιές, τις ζημιές χωρίς επαφή μεταξύ των εμπλεκόμενων οχημάτων, την υπερτιμολόγηση ή υπερβολική απαίτηση, καθώς και ζημιές που δηλώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη της ασφάλισης ή μετά την επέκταση της κάλυψης. Στις ενδείξεις περιλαμβάνονται επίσης οι ασυνεπείς δηλώσεις, οι φιλικές ή συγγενικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, η εμπλοκή συνεργείων επισκευής ή ανταλλακτικών, τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά, τα απομακρυσμένα σημεία ατυχημάτων, τα εισαγόμενα ή παραποιημένα οχήματα και η αδυναμία προσκόμισης παραστατικών ή άλλα παραποιημένα έγγραφα.

Στους κλάδους εκτός Αυτοκινήτων, η ασφαλιστική απάτη εμφανίζει διαφορετική κατανομή, αλλά επίσης σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα. Στις ασφαλίσεις Υγείας εξακριβώθηκαν 3.038 περιπτώσεις απάτης το 2023 και 1.041 το 2024, δηλαδή συνολικά 4.079 περιπτώσεις στη διετία. Ο οικονομικός αντίκτυπος των απατηλών απαιτήσεων στις ασφαλίσεις Υγείας διαμορφώθηκε σε 1,6 εκατ. ευρώ το 2023 και σε 571 χιλιάδες ευρώ το 2024. Ως συνηθέστερες μορφές απάτης στον συγκεκριμένο κλάδο καταγράφηκαν οι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, η απόκρυψη προϋπαρχουσών ασθενειών ή παραπλανητικού ιατρικού ιστορικού και η υπερκοστολόγηση τιμολογίων.

Στις ασφαλίσεις Ζωής εξακριβώθηκαν 408 περιπτώσεις απάτης το 2023 και 29 το 2024, δηλαδή συνολικά 437 περιπτώσεις στη διετία. Ο αντίστοιχος οικονομικός αντίκτυπος ανήλθε σε 271 χιλιάδες ευρώ το 2023 και σε 32 χιλιάδες ευρώ το 2024. Ως συνηθέστερες μορφές απάτης στις ασφαλίσεις Ζωής καταγράφηκαν οι ψευδείς δηλώσεις, τα πλαστά παραστατικά και η υπεξαίρεση ασφαλίστρων.

Στις ασφαλίσεις Περιουσίας εξακριβώθηκαν 160 περιπτώσεις απάτης το 2023 και 174 το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 8,8% το 2024. Ο οικονομικός αντίκτυπος ανήλθε σε 787 χιλιάδες ευρώ το 2023 και σε 868 χιλιάδες ευρώ το 2024, στοιχείο που δείχνει αύξηση όχι μόνο στον αριθμό των περιστατικών αλλά και στο ύψος των απατηλών απαιτήσεων. Οι συνηθέστερες μορφές απάτης στον κλάδο Περιουσίας ήταν η υπερκοστολόγηση, οι δόλιες ενέργειες με σκηνοθετημένα συμβάντα και οι ψευδείς δηλώσεις.

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Στους λοιπούς κλάδους ζημιών, πλην Αυτοκινήτων, εξακριβώθηκαν 78 περιπτώσεις απάτης το 2023 και 79 το 2024, δηλαδή συνολικά 157 περιπτώσεις. Η οικονομική διάσταση αυτών των περιπτώσεων εκτιμήθηκε σε 1,1 εκατ. ευρώ το 2023 και σε 592 χιλιάδες ευρώ το 2024. Ως συνηθέστερες μορφές απάτης δηλώθηκαν η υπερκοστολόγηση, οι σκηνοθετημένες ή παραποιημένες ζημιές και η χρήση πλαστών ή κλεμμένων ταυτοτήτων, δηλαδή περιπτώσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Η έρευνα καταγράφει αυξημένη χρήση στατιστικών στοιχείων για την παρακολούθηση και καταγραφή περιστατικών ασφαλιστικής απάτης και σε άλλους κλάδους πέραν του Αυτοκινήτου, γεγονός που, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, αποτυπώνει το αυξημένο ενδιαφέρον της αγοράς για την αντιμετώπιση του φαινομένου σε όλο το φάσμα των ασφαλίσεων. Στα συμπεράσματα της έρευνας επισημαίνεται ακόμη ότι το 2024 καταγράφηκε αύξηση περιστατικών και ποσών απατηλών απαιτήσεων στις ασφαλίσεις Περιουσίας, ενώ η υπερκοστολόγηση αποζημιώσεων και οι παραποιημένες ζημιές αναδεικνύονται στις πιο συχνές μορφές απάτης συνολικά.

Όπως υπογραμμίζει η ΕΑΕΕ, η ασφαλιστική απάτη δεν επιβαρύνει μόνο τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αλλά επηρεάζει τελικά το σύνολο των ασφαλισμένων, καθώς αυξάνει το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων και υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος. Για τον λόγο αυτό, η αντιμετώπισή της συνδέεται με την προστασία των συνεπών ασφαλισμένων και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του ασφαλιστικού θεσμού.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναπτύσσουν και ενισχύουν διαρκώς μηχανισμούς πρόληψης, εντοπισμού και διερεύνησης ύποπτων περιστατικών, ενώ η ανταλλαγή εμπειρίας, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ τους αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου.

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Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης, Κάρολος Σαΐας, δήλωσε ότι η ασφαλιστική απάτη αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα για τις ασφαλιστικές αγορές διεθνώς, με σημαντικές επιπτώσεις κυρίως στους συνεπείς ασφαλισμένους, οι οποίοι καλούνται έμμεσα να επωμιστούν το κόστος τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών. Όπως ανέφερε, οι ασφαλιστικές εταιρίες επενδύουν συστηματικά στην ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης, εντοπισμού και διερεύνησης ύποπτων περιστατικών, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, εργαλεία και διαδικασίες, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν τη συνεχή αναβάθμιση των μηχανισμών που εφαρμόζει η ελληνική ασφαλιστική αγορά για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ