 e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής δόσεων ρύθμισης και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών - iefimerida.gr
e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής δόσεων ρύθμισης και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους οφειλέτες του ΚΕΑΟ ότι παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρύθμισης που λήγουν σήμερα 28 Νοεμβρίου 2025.

Επίσης, μέχρι τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, παρατείνεται και η προθεσμία καταβολής:

e-ΕΦΚΑ για τους οφειλέτες του ΚΕΑΟ

  • τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του δημοσίου τομέα μισθολογικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025,
  • τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (ιδιωτικού τομέα) και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2025,
  • τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Οκτωβρίου 2025 εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, καθώς και δόσεων εκκαθάρισης εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο του π. ΟΓΑ και
  • ασφαλιστικών εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης κ.λπ., με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 28η Νοεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η παράταση κρίνεται σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων, λόγω δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν σήμερα στην πραγματοποίηση των εν λόγω συναλλαγών μέσω του δικτύου της Eurobank.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

