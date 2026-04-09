e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αναδρομικών προσμέτρησης χρόνου απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση, για πάνω από 1.000 άτομα - iefimerida.gr

Πραγματοποιείται σήμερα, 9 Απριλίου 2026, η καταβολή αναδρομικών ποσών που αφορούν στην προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης, μετά τη συνταξιοδότηση, σε 1.068 συνταξιούχους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η συνολική δαπάνη της πληρωμής ανέρχεται στο ποσό των 2.855.659,07 ευρώ.

Τα εν λόγω ποσά προκύπτουν από την προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξή τους, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δικαιούχοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ο e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι συνεχίζει με συνέπεια τις ενέργειες εκκαθάρισης και απόδοσης των προβλεπόμενων παροχών προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, με στόχο την ταχύτερη και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

