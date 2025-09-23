Ο e-ΕΦΚΑ απαντά σε δημοσιεύματα και δίνει τις δαπάνες για όλες τις συντάξεις [Πίνακας] - iefimerida.gr

Έναν πίνακα με όλες τις μηνιαίες δαπάνες για τις κύριες, επικουρικές συντάξεις καθώς και τα μερίσματα, έδωσε στη δημοσιότητα ο e-ΕΦΚΑ.

«Προς αποκατάσταση της πραγματικότητας, μετά από δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών με ανακριβή στοιχεία, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ σας γνωρίζει ότι το Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», που λειτουργεί από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από το 2013, συγκεντρώνει, σε μηνιαία βάση, τα στοιχεία πληρωμών από όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, διασφαλίζοντας την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαφάνεια στη διαδικασία καταβολής των συντάξεων», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση «ΗΛΙΟΣ» της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., τα ορθά στοιχεία που αφορούν στις συντάξεις του μηνός Ιουλίου 2025 αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

«Στο πλαίσιο αυτό, ο e-ΕΦΚΑ εξακολουθεί, με συνέπεια και αξιοπιστία, να παρέχει τα ακριβή και τα έγκυρα δεδομένα για τις συντάξεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης», καταλήγει η ανακοίνωση με παραπομπή στις εκθέσεις «ΗΛΙΟΣ» που είναι διαθέσιμες στο: https://www.idika.gr/erga/eniaio-systima-syntaxeon-eseps-ilios/miniais-ektheseis-eseps-ilios/