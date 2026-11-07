Δυτικά Προάστια: Πού εντοπίζονται οι τελευταίες ευκαιρίες για οικογενειακή κατοικία -Οι τιμές ανά περιοχή - iefimerida.gr

Σε μια αγορά ακινήτων όπου η απόκτηση οικογενειακής κατοικίας γίνεται ολοένα πιο δύσκολη, τα δυτικά προάστια της Αθήνας εξακολουθούν να προσφέρουν ορισμένες από τις πιο οικονομικές επιλογές για όσους αναζητούν ένα μεγαλύτερο σπίτι.

Από το Αιγάλεω και το Περιστέρι μέχρι το Ίλιον, τους Αγίους Αναργύρους και το Χαϊδάρι, οι τιμές για διαμερίσματα με τρία υπνοδωμάτια παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από εκείνες των βορείων και κυρίως των νοτίων προαστίων. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιοχές, οι πραγματικά φθηνές κατοικίες λιγοστεύουν, ενώ η ανάπτυξη νέων οικοδομών ανεβάζει τον πήχη των τιμών.

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Η διαφορά τιμών στα Δυτικά προάστια φτάνει τις 195.000 ευρώ

Η εικόνα είναι χαρακτηριστική, καθώς για την αγορά ενός διαμερίσματος με τρία υπνοδωμάτια στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, η διάμεση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στις 270.000 ευρώ, όταν στον Νότιο Τομέα φτάνει τις 465.000 ευρώ. Η διαφορά αγγίζει τις 195.000 ευρώ, καθιστώντας τα δυτικά προάστια μια σαφώς πιο προσιτή επιλογή για οικογένειες που χρειάζονται περισσότερους χώρους, αλλά δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις τιμές των ακριβότερων περιοχών της πρωτεύουσας.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι πού εξακολουθούν να υπάρχουν ευκαιρίες, πόσα χρήματα χρειάζεται σήμερα μια οικογένεια για να αποκτήσει κατοικία και κατά πόσο οι οικονομικότερες επιλογές παραμένουν διαθέσιμες.

Απαντήσεις δίνει νέα ανάλυση της ReDataset, η οποία εξέτασε τις αγγελίες πώλησης μοναδικών διαμερισμάτων με τρία υπνοδωμάτια που δημοσιεύθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2026. Τα στοιχεία αποτυπώνουν τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των δήμων της δυτικής Αθήνας, αλλά και το χάσμα που χωρίζει τις συγκεκριμένες περιοχές από τις υπόλοιπες αγορές κατοικίας της Αττικής.

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Πού βρίσκονται τα πιο οικονομικά σπίτια

Το Αιγάλεω αναδεικνύεται στην οικονομικότερη περιοχή του Δυτικού Τομέα για την αγορά διαμερίσματος με τρία υπνοδωμάτια, καθώς η διάμεση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στις 232.500 ευρώ. Πρόκειται για επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο προϋπολογισμό που απαιτείται σε πολλές άλλες περιοχές της πρωτεύουσας, αν και δεν συνεπάγεται ότι όλα τα διαθέσιμα ακίνητα πωλούνται κοντά σε αυτή την τιμή.

Ακολουθεί ο Δήμος Αγίων Αναργύρων–Καματερού, όπου η διάμεση ζητούμενη τιμή ανέρχεται στις 240.000 ευρώ, ενώ στο Ίλιον φτάνει τις 250.000 ευρώ. Λίγο υψηλότερα βρίσκεται το Περιστέρι, με 256.500 ευρώ, ενώ στο Χαϊδάρι η αντίστοιχη τιμή διαμορφώνεται στις 270.000 ευρώ.

Περιοχή Διάμεση ζητούμενη τιμή

Αιγάλεω 232.500 €

Άγιοι Ανάργυροι–Καματερό 240.000 €

Ίλιον 250.000 €

Περιστέρι 256.500 €

Χαϊδάρι 270.000 €

Η διαφορά μεταξύ της οικονομικότερης και της ακριβότερης από τις παραπάνω περιοχές φτάνει τις 37.500 ευρώ. Αυτό δείχνει ότι οι αγοραστές που διαθέτουν προϋπολογισμό της τάξης των 230.000–270.000 ευρώ μπορούν να αναζητήσουν οικογενειακή κατοικία σε περισσότερους δήμους της δυτικής Αθήνας, συγκρίνοντας τις διαθέσιμες επιλογές ως προς την επιφάνεια, την παλαιότητα, την κατάσταση του ακινήτου και την ακριβή τοποθεσία.

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Το γεγονός ότι τέσσερις δήμοι εμφανίζουν διάμεσες ζητούμενες τιμές μεταξύ 232.500 και 256.500 ευρώ αναδεικνύει τη συγκέντρωση ενός σημαντικού τμήματος της αγοράς σε σχετικά κοντινά επίπεδα τιμών. Παράλληλα, όμως, η εικόνα αυτή δεν σημαίνει ότι η αναζήτηση οικονομικής κατοικίας είναι εύκολη, καθώς οι χαμηλότερες κατηγορίες τιμών αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος της προσφοράς.

Οι κατοικίες κάτω από 150.000 ευρώ αποτελούν πλέον εξαίρεση

Παρά το συγκριτικό πλεονέκτημα των δυτικών προαστίων, η εποχή που μπορούσε κανείς να βρει εύκολα ένα μεγάλο οικογενειακό διαμέρισμα με περιορισμένο κεφάλαιο φαίνεται να έχει απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ReDataset, μόλις το 5% των διαμερισμάτων με τρία υπνοδωμάτια που καταγράφηκαν στον Δυτικό Τομέα έχει ζητούμενη τιμή κάτω από 150.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, οι κατοικίες αυτής της κατηγορίας αποτελούν πλέον ένα πολύ μικρό τμήμα της διαθέσιμης προσφοράς.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση εντοπίζεται στις τιμές μεταξύ 200.000 και 400.000 ευρώ, όπου περιλαμβάνονται σχεδόν τρία στα τέσσερα διαμερίσματα. Μάλιστα, η πολυπληθέστερη κατηγορία είναι εκείνη των 300.000–400.000 ευρώ, στην οποία αντιστοιχεί το 34% των καταγεγραμμένων ακινήτων.

Από την άλλη πλευρά, το 44% των διαμερισμάτων προσφέρεται σε τιμές έως 250.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσοστό, το οποίο δείχνει ότι σχεδόν οι μισές διαθέσιμες κατοικίες της συγκεκριμένης κατηγορίας βρίσκονται κάτω από αυτό το όριο.

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Έτσι, τα δυτικά προάστια διατηρούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τα νοικοκυριά που αναζητούν μεγαλύτερο σπίτι, χωρίς όμως να αποτελούν μια αγορά χαμηλών τιμών στο σύνολό της. Για μια οικογένεια που διαθέτει έως 150.000 ευρώ, οι επιλογές είναι εξαιρετικά περιορισμένες, ενώ για όσους μπορούν να κινηθούν κοντά στις 250.000 ευρώ, το εύρος της προσφοράς διευρύνεται αισθητά.

Νεόδμητα ή παλαιά;

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος για όσους αναζητούν οικογενειακή κατοικία στα δυτικά προάστια είναι η ηλικία των διαθέσιμων ακινήτων. Παρότι οι περιοχές αυτές διαθέτουν σημαντικό απόθεμα παλαιότερων πολυκατοικιών, η νέα οικοδομή έχει αποκτήσει αξιοσημείωτη παρουσία στην αγορά. Ειδικότερα, το 37% των διαμερισμάτων με τρία υπνοδωμάτια που εντοπίστηκαν στην έρευνα έχει κατασκευαστεί από το 2020 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από ένα στα τρία προσφερόμενα ακίνητα ανήκουν στη νεότερη γενιά κατοικιών.

Αντίθετα, μόλις το 2% των διαμερισμάτων προέρχεται από την περίοδο 2010–2019, στοιχείο που αντανακλά την περιορισμένη παρουσία ακινήτων αυτής της κατασκευαστικής περιόδου στο σημερινό δείγμα.

Ωστόσο, η επιλογή ενός νεόδμητου συνεπάγεται αισθητά υψηλότερο κόστος. Η διάμεση ζητούμενη τιμή των διαμερισμάτων που κατασκευάστηκαν από το 2020 και μετά φτάνει τις 330.000 ευρώ, έναντι μόλις 179.000 ευρώ για κατοικίες της δεκαετίας του 1970. Η διαφορά ανέρχεται στις 151.000 ευρώ, με τα νεότερα διαμερίσματα να εμφανίζονται περίπου 84% ακριβότερα από τα παλαιότερα.

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Αυτό δημιουργεί δύο διαφορετικές κατηγορίες επιλογών για τους υποψήφιους αγοραστές. Από τη μία βρίσκονται οι παλαιότερες κατοικίες, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερο αρχικό τίμημα, αλλά ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετες δαπάνες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης. Από την άλλη, οι νεότερες κατασκευές προσφέρονται σε σαφώς υψηλότερες τιμές, με χαρακτηριστικά που μπορεί να ανταποκρίνονται περισσότερο στις σύγχρονες στεγαστικές ανάγκες.

Βεβαίως, η διαφορά των τιμών δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην ηλικία των ακινήτων, καθώς επηρεάζεται και από την επιφάνεια, τον όροφο, τη θέση και τον εξοπλισμό κάθε κατοικίας.

Σχεδόν 200.000 ευρώ φθηνότερα από τα νότια προάστια

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της δυτικής Αθήνας αποτυπώνεται στη σύγκριση με τις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής. Στον Δυτικό Τομέα, η διάμεση ζητούμενη τιμή για διαμέρισμα με τρία υπνοδωμάτια διαμορφώνεται στις 270.000 ευρώ, σχεδόν όσο και στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, όπου φτάνει τις 269.500 ευρώ. Στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, η αντίστοιχη τιμή ανέρχεται στις 290.000 ευρώ.

Η απόσταση μεγαλώνει σημαντικά όταν η σύγκριση μεταφέρεται στα νότια προάστια. Εκεί, η διάμεση ζητούμενη τιμή αγγίζει τις 465.000 ευρώ, δηλαδή είναι κατά 195.000 ευρώ υψηλότερη από εκείνη του Δυτικού Τομέα.

Σε ποσοστιαία βάση, η διαφορά προσεγγίζει το 72%, γεγονός που δείχνει πόσο διαφορετικός είναι ο απαιτούμενος προϋπολογισμός για την απόκτηση μεγαλύτερης κατοικίας στις δύο πλευρές της Αθήνας.

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Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η διαθεσιμότητα κατοικιών έως 250.000 ευρώ. Στον Δυτικό Τομέα, το 44% των διαμερισμάτων με τρία υπνοδωμάτια προσφέρεται μέχρι αυτό το ποσό, ενώ στον Νότιο Τομέα το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται μόλις στο 9%.

Με απλά λόγια, ενώ στα δυτικά σχεδόν ένα στα δύο διαμερίσματα βρίσκεται εντός του συγκεκριμένου προϋπολογισμού, στα νότια η αναλογία είναι μικρότερη από ένα στα δέκα.

Η σύγκριση δεν αφορά απαραίτητα ακίνητα με ταυτόσημα χαρακτηριστικά. Αποτυπώνει, ωστόσο, τις σημαντικές γεωγραφικές ανισότητες στην αγορά κατοικίας και τις διαφορετικές δυνατότητες που έχει μια οικογένεια ανάλογα με την περιοχή στην οποία επιλέγει να αναζητήσει σπίτι.

Πού συγκεντρώνονται οι περισσότερες οικογενειακές κατοικίες

Πέρα από τις τιμές, καθοριστικό ρόλο στην αναζήτηση κατοικίας παίζει και η διαθεσιμότητα διαμερισμάτων με περισσότερα υπνοδωμάτια. Στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, η ReDataset εντόπισε 1.063 μοναδικά διαμερίσματα με τρία υπνοδωμάτια, τα οποία αντιστοιχούν στο 23% του συνόλου των διαμερισμάτων που καταγράφηκαν στην περιοχή.

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Το αντίστοιχο ποσοστό στον Βόρειο Τομέα φτάνει το 39%, ενώ στον Κεντρικό Τομέα περιορίζεται στο 14%. Η διαφορά δείχνει ότι οι μεγαλύτερες κατοικίες δεν έχουν την ίδια παρουσία σε όλες τις τοπικές αγορές.

Για τις οικογένειες που αναζητούν τρία υπνοδωμάτια, επομένως, η δυτική Αθήνα προσφέρει μια αξιοσημείωτη δεξαμενή επιλογών, αν και τα συγκεκριμένα ακίνητα αποτελούν λιγότερο από το ένα τέταρτο της συνολικής καταγεγραμμένης προσφοράς διαμερισμάτων.

Ο χάρτης των οικονομικότερων δήμων της Αττικής

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν εξετάζεται η κατάταξη των δέκα οικονομικότερων δήμων της Αττικής για διαμερίσματα με τρία υπνοδωμάτια.

Σύμφωνα με την έρευνα, οκτώ από τους δέκα δήμους με τις χαμηλότερες διάμεσες ζητούμενες τιμές βρίσκονται στη δυτική πλευρά του Λεκανοπεδίου και στον Πειραιά. Συγκεκριμένα, τέσσερις ανήκουν στον Δυτικό Τομέα Αθηνών και άλλοι τέσσερις στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.

Τη χαμηλότερη τιμή στη συγκεκριμένη κατάταξη καταγράφει ο Δήμος Φυλής, με 187.500 ευρώ, ενώ από τους δήμους του Δυτικού Τομέα ξεχωρίζει το Αιγάλεω, με 232.500 ευρώ. Αντίθετα, κανένας δήμος του Βόρειου ή του Νότιου Τομέα δεν περιλαμβάνεται στη δεκάδα των οικονομικότερων περιοχών.