ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 6,2% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο του 2025 σε σχέση με πέρυσι [διαγράμματα] - iefimerida.gr

Θετικά μηνύματα προκύπτουν από την πορεία του αριθμού των καταγεγραμμένων ανέργων της ΔΥΠΑ.

Σε 790.844 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας μείωση κατά 52.698 άτομα (-6,2%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, Αύγουστο του 2024, και μείωση κατά 4.744 άτομα (-0,6%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Ιούλιο του 2025.

Από το σύνολο των 790.844 ατόμων, 423.784 άτομα (ποσοστό 53,6%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 367.060 (ποσοστό 46,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 243.813 άτομα (ποσοστό 30,8%) και οι γυναίκες σε 547.031 άτομα (ποσοστό 69,2%).

ΠΗΓΗ: ΔΥΠΑ

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 249.964 άτομα (ποσοστό 31,6%).

ΠΗΓΗ: ΔΥΠΑ

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 358.800 άτομα (ποσοστό 45,4%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 281.559 άτομα (ποσοστό 35,6%) και 158.793 άτομα (ποσοστό 20,1%), αντίστοιχα.

ΠΗΓΗ: ΔΥΠΑ

Οι αριθμοί των επιδοτούμενων ανέργων

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Αύγουστο του 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 170.604 άτομα, από τα οποία οι 164.420 (ποσοστό 96,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 6.184 (ποσοστό 3,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Ειδικότερα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, τον Αύγουστο του 2025, ανήλθε σε 170.604 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6.327 άτομα (-3,6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, Αύγουστο του 2024, και αύξηση κατά 59.656 άτομα (53,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Ιούλιο του 2025.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 51.119 άτομα (ποσοστό 30%) και οι γυναίκες σε 119.485 (ποσοστό 70%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 132.249 (ποσοστό 77,5%) είναι κοινοί, 1.551 (ποσοστό 0,9%) είναι οικοδόμοι, 6.184 (ποσοστό 3,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 968 (ποσοστό 0,6%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 29.436 (ποσοστό 17,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 216 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.