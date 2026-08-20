ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 10,1% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο σε σχέση με πέρσι, αναλυτικά στοιχεία - iefimerida.gr

Σε 715.328 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον μήνα Ιούλιο 2026.

Τα στοιχεία για τους ανέργους καταγράφουν μείωση κατά 80.260 άτομα (-10,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, Ιούλιο 2025, και αύξηση κατά 43.035 άτομα (6,4%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Ιούνιο 2026.

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Τα στοιχεία της ΔΥΠΑ για την ανεργία

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 715.328 ατόμων, 371.019 άτομα (ποσοστό 51,9%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 344.309 (ποσοστό 48,1%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 220.006 άτομα (ποσοστό 30,8%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 495.322 άτομα (ποσοστό 69,2%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 215.476 άτομα (ποσοστό 30,1%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 322.327 άτομα (ποσοστό 45,1%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 254.451 άτομα (ποσοστό 35,6%) και 142.580 άτομα (ποσοστό 19,9%) αντίστοιχα.

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Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Ιούλιο 2026 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 148.138 άτομα, από τα οποία οι 141.578 (ποσοστό 95,6%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 6.560 (ποσοστό 4,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Ιούλιο 2026, ανήλθε σε 148.138 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 37.190 άτομα (33,5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, Ιούλιο 2025 και αύξηση κατά 41.411 άτομα (38,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο 2026.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 48.271 (ποσοστό 32,6%) και οι γυναίκες σε 99.867 (ποσοστό 67,4%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 119.158 (ποσοστό 80,4%) είναι κοινοί, 1.571 (ποσοστό 1,1%) είναι οικοδόμοι, 6.560 (ποσοστό 4,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.041 (ποσοστό 0,7%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 19.687 (ποσοστό 13,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 121 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ