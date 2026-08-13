Οι δύο ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου - iefimerida.gr

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026, με τις πρώτες πληρωμές να ξεκινούν την Τετάρτη 26/8.

Οι συνταξιούχοι θα πληρωθούν σε δύο βασικές ημερομηνίες, ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο από το οποίο προέρχεται η σύνταξή τους.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016.

Οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα.

Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

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Συγκεκριμένα, τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε θα φανούν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Όπως συμβαίνει με τις πληρωμές των συντάξεων, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Έτσι, την Τρίτη 25 Αυγούστου, αναμένεται να ξεκινήσει η πίστωση των συντάξεων που καταβάλλονται στις 26 Αυγούστου και την Πέμπτη 27 Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει η πίστωση των συντάξεων που καταβάλλονται στις 28 Αυγούστου.

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Η ακριβής ώρα εμφάνισης των χρημάτων εξαρτάται από την τράπεζα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, οι πιστώσεις πραγματοποιούνται από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας.