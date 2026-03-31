«Κλείδωσε» η ημερομηνία πληρωμής για το Δώρο Πάσχα ΔΥΠΑ - iefimerida.gr

Η ΔΥΠΑ έκανε γνωστό πως την Πέμπτη θα πληρωθούν επιδόματα, μεταξύ των οποίων και το ﻿Δώρο Πάσχα σε επιδοτούμενους ανέργους.



Πιο αναλυτικά, από την Πέμπτη 2 Απριλίου θα ξεκινήσει η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος εργασίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων.

Επιπλέον, η προπληρωμή του Δώρου Πάσχα σε επιδοτούμενους ανέργους, σε δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, του επιδόματος γονικής άδειας και του επιδόματος εργασίας.

ΔΥΠΑ: Η δήλωση παρουσίας και η πληρωμή για το Δώρο Πάσχα

Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του Δώρου Πάσχα θα πραγματοποιηθούν από τη ΔΥΠΑ με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων.

Τονίζεται ότι δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από τους δικαιούχους και δεν υφίσταται λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Η προπληρωμή των επιδομάτων όσων ανέργων έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα από 2 Απριλίου έως 19 Απριλίου 2026, θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας.

Η δήλωση παρουσίας γίνεται εδώ: gov.gr > Εργασία και Ασφάλιση > Ανεργία > Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων και θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.