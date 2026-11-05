«Δώρο» σε ιδιοκτήτες ακινήτων: Διορθώσεις στο Ε9 χωρίς υψηλότερο ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα - iefimerida.gr

Μία ευεργετική διάταξη για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Θα μπορούν να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στις δηλώσεις Ε9 της περιόδου 2014-2026, χωρίς να χρεωθούν αναδρομικά υψηλότερο ΕΝΦΙΑ, πρόστιμα και τόκους.



Επί της ουσίας η σχετική ρύθμιση δίνει στους φορολογούμενους μια δεύτερη ευκαιρία να αποτυπώσουν σωστά την ακίνητη περιουσία τους, ακόμη και αν από τις διορθώσεις προκύψει ότι τα προηγούμενα χρόνια πλήρωναν μικρότερο ΕΝΦΙΑ από εκείνον που αντιστοιχούσε στα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων. Υπό κανονικές συνθήκες, οι αλλαγές αυτές θα επέσυραν πρόσθετες χρεώσεις για τα αντίστοιχα έτη, μαζί με τα αναλογούντα πρόστιμα και τους τόκους. Με τη νέα διάταξη, οι επιβαρύνσεις αυτές δεν θα καταλογίζονται.

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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική δυνατότητα συνδέεται άμεσα με την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), που σύμφωνα με τον νεότερο προγραμματισμό αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο. Στην πλατφόρμα θα συγκεντρωθούν στοιχεία για την ταυτότητα, την επιφάνεια, τα εμπράγματα δικαιώματα και τη χρήση των ακινήτων.

Οι φορολογούμενοι θα κληθούν:



να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων που εμφανίζονται στο ΜΙΔΑ,

να δηλώσουν τη χρήση κάθε ακινήτου, δηλαδή αν είναι ιδιοκατοικούμενο, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρούμενο,

να προχωρήσουν στις αναγκαίες διορθώσεις, εφόσον εντοπίσουν αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική εικόνα και στα στοιχεία του μητρώου.

Τι μπορούν να διορθώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Αν, για παράδειγμα, ένα ακίνητο εμφανίζεται στο Ε9 με μικρότερη επιφάνεια από την πραγματική ή με λανθασμένη καταχώριση εμπράγματων δικαιωμάτων (πλήρης κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα), ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να διορθώσει τα στοιχεία χωρίς πρόσθετο ΕΝΦΙΑ προηγούμενων ετών, τόκους και πρόστιμα.



Η ρύθμιση αφορά ιδιαίτερα όσους έχουν δηλώσει λανθασμένα τετραγωνικά μέτρα, επιφάνειες ή εμπράγματα δικαιώματα, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν μικρότερη φορολογητέα περιουσία από την πραγματική.



Οι ιδιοκτήτες θα έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις μήνες από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου για να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις με τα ορθά στοιχεία. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

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Τέλος όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική έκθεση, η απαλλαγή αφορά μόνο τις χρεωστικές δηλώσεις, εκείνες δηλαδή από τις οποίες προκύπτει πρόσθετος φόρος. Για τις δηλώσεις που οδηγούν σε μείωση του ΕΝΦΙΑ ή σε επιστροφή φόρου συνεχίζουν να ισχύουν οι γενικές διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Με άλλα λόγια, όσοι πλήρωσαν υψηλότερο ΕΝΦΙΑ εξαιτίας λαθών στο Ε9 δεν αποκτούν αυτόματα δικαίωμα επιστροφής για όλα τα προηγούμενα έτη. Για εκείνους εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες παραγραφής και οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιστροφής φόρου.