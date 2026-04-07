Διευθύντρια ΔΝΤ: Ακόμα κι αν ο πόλεμος τελειώσει γρήγορα, οι τιμές θα ανέβουν και η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί - iefimerida.gr

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό και επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει τη χειρότερη διαταραχή στην παγκόσμια ενεργειακή προσφορά στην ιστορία, με εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να έχουν σταματήσει να παράγονται λόγω του αποτελεσματικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Ακόμη και αν η σύγκρουση επιλυθεί γρήγορα, το ΔΝΤ αναμένεται να μειώσει τις προβλέψεις του για την οικονομική ανάπτυξη και να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις του για τον πληθωρισμό, δήλωσε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ.

Το ΔΝΤ θα ανακοινώσει υποβάθμιση της πρόβλεψης για την ανάπτυξη

Το ΔΝΤ αναμένεται να δημοσιεύσει μια σειρά σεναρίων στην επικείμενη έκθεσή του «World Economic Outlook», η οποία αναμένεται στις 14 Απριλίου.

Σε ανάρτηση στο blog της 30ής Μαρτίου, το ΔΝΤ προανήγγειλε πιθανή υποβάθμιση των προβλέψεών του, επικαλούμενο τον ασύμμετρο κλονισμό που προκάλεσε ο πόλεμος και τις αυστηρότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Χωρίς τον πόλεμο, το ΔΝΤ είχε προβλέψει μια μικρή αναβάθμιση στις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη, στο 3,3% το 2026 και στο 3,2% το 2027.

«Αντ' αυτού, όλοι οι δρόμοι οδηγούν πλέον σε υψηλότερες τιμές και βραδύτερη ανάπτυξη», δήλωσε η Γκεοργκίεβα. Ο πόλεμος έχει συρρικνώσει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου κατά 13%, είπε, επηρεάζοντας τις αποστολές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις σχετικές αλυσίδες εφοδιασμού, όπως το ήλιο και τα λιπάσματα.

Άνοδος τιμών και χαμηλότερη ανάπτυξη, ακόμα κι αν ο πόλεμος λήξει σύντομα

Ακόμη και μια ταχεία παύση των εχθροπραξιών και μια αρκετά γρήγορη ανάκαμψη θα οδηγήσουν σε μια «σχετικά μικρή» προς τα κάτω αναθεώρηση των προβλέψεων για την ανάπτυξη και σε μια προς τα πάνω αναθεώρηση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό, ανέφερε. Εάν ο πόλεμος παραταθεί, οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη θα είναι μεγαλύτερες.

Ο πόλεμος αναμένεται να κυριαρχήσει στις εαρινές συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα, με αξιωματούχους του τομέα των οικονομικών να καταφθάνουν από όλο τον κόσμο.

Οι φτωχές, ευάλωτες χώρες χωρίς ενεργειακά αποθέματα θα πληγούν περισσότερο, πρόσθεσε η Γκεοργκίεβα, σημειώνοντας ότι πολλές χώρες είχαν ελάχιστο ή καθόλου δημοσιονομικό περιθώριο για να βοηθήσουν τους πληθυσμούς τους να αντέξουν τις αυξήσεις των τιμών που προκάλεσε ο πόλεμος.

Ανέφερε ότι ορισμένες χώρες έχουν ζητήσει χρηματοδοτική βοήθεια, χωρίς όμως να τις κατονομάσει. Είπε ότι το ΔΝΤ θα μπορούσε να ενισχύσει ορισμένα υπάρχοντα προγράμματα δανειοδότησης για να καλύψει τις ανάγκες των χωρών. Το 85% των μελών του ΔΝΤ είναι εισαγωγείς ενέργειας.