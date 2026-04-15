Σήμα κινδύνου από το ΔΝΤ: Μέτρα τώρα για τις ενεργοβόρες δραστηριότητες -«Πρέπει να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς» - iefimerida.gr

Σήμα κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία εκπέμπει το ΔΝΤ, καθώς η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η εκτόξευση των τιμών ενέργειας απειλούν να πυροδοτήσουν νέο κύμα πληθωρισμού και επισιτιστικής κρίσης.

Οι χώρες του κόσμου θα πρέπει να «προετοιμαστούν για δύσκολους καιρούς» εάν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει σε υψηλά επίπεδα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, στο περιθώριο των εαρινών συνόδων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσικτον, η Γκεοργκίεβα υπογράμμισε ότι η παρατεταμένη σύγκρουση και η ενεργειακή αστάθεια συνιστούν σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ανάπτυξη.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς. Αυτό αφορά όλες τις χώρες, αν και το σοκ θα είναι ασύμμετρο», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι οι επιπτώσεις δεν θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα.

Στο επίκεντρο ο πόλεμος και τα Στενά του Ορμούζ

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι στις συζητήσεις των διεθνών αντιπροσωπειών κυριαρχούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στο Ιράν, τις καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που οδήγησαν σε απότομη άνοδο της τιμής του πετρελαίου.

Ο διευθυντής Στρατηγικής του ΔΝΤ, Κρίστιαν Μούμσεν, τόνισε ότι το Ταμείο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τα κράτη-μέλη, προκειμένου να αξιολογήσει τις επιπτώσεις και να καθορίσει πιθανές παρεμβάσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συνομιλούμε με όλες τις χώρες για να κατανοήσουμε πώς επηρεάζονται και αν χρειάζονται πρόσθετη στήριξη μέσω των εργαλείων του ΔΝΤ», ανέφερε.

Πίεση σε τρόφιμα και λιπάσματα – Κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τον αντίκτυπο στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς η περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτελεί βασικό προμηθευτή πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αύξηση του κόστους ενδέχεται να μετακυλιστεί στις τιμές των τροφίμων, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και αυξάνοντας τον κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας, ειδικά στις πιο ευάλωτες οικονομίες.

«Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, εάν οι τιμές των λιπασμάτων δεν επανέλθουν σύντομα σε φυσιολογικά επίπεδα», παραδέχτηκε η Γκεοργκίεβα.

Στο στόχαστρο οι φτωχότερες χώρες

Ο Μούμσεν προειδοποίησε ότι οι χώρες χαμηλού εισοδήματος θα πληγούν δυσανάλογα, καθώς τα νοικοκυριά δαπανούν έως και το 36% του εισοδήματός τους για τρόφιμα – έναντι 20% στις αναδυόμενες οικονομίες και κάτω από 9% στις ανεπτυγμένες.

Προειδοποίηση για χρέος και λάθος πολιτικές

Η επικεφαλής του ΔΝΤ κάλεσε τις κυβερνήσεις να αποφύγουν αλόγιστες δαπάνες, σε μια περίοδο που το παγκόσμιο χρέος βρίσκεται ήδη σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με την έκθεση Fiscal Monitor, το παγκόσμιο χρέος έφτασε το 94% του ΑΕΠ και ενδέχεται να αγγίξει το 100% έως το 2029 αν δεν ληφθούν μέτρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε πολιτικές όπως οι περιορισμοί εξαγωγών και οι μη στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, σημειώνοντας ότι, αν και καλοπροαίρετες, μπορεί να παρατείνουν την κρίση.

«Ψυχραιμία» από τις κεντρικές τράπεζες

Τέλος, η Γκεοργκίεβα συνέστησε αυτοσυγκράτηση στις κεντρικές τράπεζες ως προς τις αποφάσεις για τα επιτόκια, επισημαίνοντας ότι η πορεία της σύγκρουσης θα είναι καθοριστική.

«Αν η κρίση αποκλιμακωθεί σύντομα, ίσως δεν χρειαστούν παρεμβάσεις», ανέφερε.