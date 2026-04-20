Το disaster story της οικογένειας Μαρινόπουλου, τι σηματοδοτεί η πώληση των Starbucks - iefimerida.gr

Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων λειτουργίας των Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο από την οικογένεια Μαρινόπουλουστον κουβεϊτιανό όμιλο Alshaya αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο στη μακρά πορεία συρρίκνωσης του επιχειρηματικού αποτυπώματος, του ομίλου που για δεκαετίες υπήρξε μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις του ελληνικού λιανεμπορίου. Με την κίνηση αυτή, η οικογένεια χάνει έναν ακόμη ιστορικό βραχίονα δραστηριότητας, καθώς η διοίκηση των Starbucks περνά πλέον εξ ολοκλήρου στα χέρια του νέου ιδιοκτήτη και διαχειριστή του σήματος της αμερικανικής αλυσίδας καφέ.