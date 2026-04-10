Μήπως τα διόδια στο Ορμούζ είναι η λιγότερο επώδυνη λύση για την κρίση; - iefimerida.gr

Το ότι θα φτάναμε να συζητάμε για... διόδια στα Στενά του Ορμούζ και να «μετράμε» αν τελικά είναι η καλύτερη λύση για να τελειώσει η ενεργειακή κρίση, μάλλον ελάχιστοι το φαντάζονταν.

Η είδηση ότι το Ιράν θέτει ως όρο για ανοίξει το Ορμούζ την επιβολή διοδίων και μάλιστα σε κρυπτονομίσματα, θορύβησε την ενεργειακή κοινότητα και ειδικά τις χώρες του Κόλπου, που όπως φαίνεται θα πληρώσουν το «μάρμαρο», αν τελικά συμφωνηθεί μια τέτοια λύση για να λήξουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Πώς θα επηρεαστούν οι τιμές από μια τέτοια εξέλιξη; Μάλλον ελάχιστα, όπως προκύπτει από σχετική μελέτη- εξπρές του ινστιτούτου Bruegel.

Διόδια στο Ορμούζ;

Ξεκινώντας από τη μεγάλη εικόνα, με την κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, η σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν έχει φτάσει – προς το παρόν – σε ένα είδος αδιεξόδου. Η σύγκρουση είχε τεράστιο αντίκτυπο στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, ενώ παράλληλα προκάλεσε συγκλονιστικό στρατιωτικό κόστος και αποκάλυψε την άβολη αλήθεια για τη δύναμη του ασύμμετρου πολέμου. Η ικανότητα του Ιράν να κλείσει το ενεργειακό σημείο συμφόρησης του Στενού του Ορμούζ έχει καταστεί καθοριστικό ζήτημα.

Ποιο είναι το ζητούμενο; Να βρεθεί ένας τρόπος για να διατηρηθεί το Στενό ανοιχτό και να αποκατασταθεί η ροή των ενεργειακών προμηθειών. Η ανάλυση του Bruegel διερευνά μια επιλογή για αυτό, η οποία τώρα φαίνεται να αποτελεί μέρος των 10 σημείων του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός του Ιράν: συνεχής έλεγχος του Στενού από το Ιράν και ενδεχομένως καταβολή διοδίων στο Ιράν σε αντάλλαγμα για την άδεια διέλευσης από το στενό από τα πετρελαιοφόρα.

Ποιον θα επιβαρύνει το κόστος μιας τέτοιας συμφωνίας; Σύμφωνα με την ανάλυση, τα κράτη του Κόλπου θα πλήρωναν περίπου το 85% του κόστους των διοδίων, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος επωμίζεται μόνο ένα μικρό κλάσμα των διοδίων. Σε κάθε περίπτωση, η ανάκτηση της πρόσβασης στο πετρέλαιο από τον Κόλπο, συνολικά, θα υπερέβαινε κατά πολύ το κόστος των διοδίων.

Ένα τέλος διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ θα ήταν ένας φόρος σε ένα σημείο συμφόρησης. Το Ιράν ελέγχει το σημείο συμφόρησης, από το οποίο αντλεί ενοίκια. Η πιο σημαντική, ίσως αντιφατική, διαπίστωση από την οικονομική ανάλυση των διοδίων από το Ορμούζ είναι ότι η παγκόσμια οικονομία είναι σε μεγάλο βαθμό αδιάφορη για τα διόδια από το Ορμούζ, εφόσον αποκατασταθεί η προσφορά πετρελαίου. Το βάρος δεν πέφτει στους παγκόσμιους καταναλωτές, αλλά σε συντριπτικό βαθμό στα κράτη του Κόλπου που προμηθεύουν το πετρέλαιο που διέρχεται από το Στενό. Αλλά ακόμη και τα κράτη του Κόλπου θα ήταν σε καλλίτερη θέση από ό,τι στην τρέχουσα κατάσταση σύγκρουσης στην οποία έχουν σταματήσει οι εξαγωγές πετρελαίου τους.

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό

Σε κάθε σενάριο, η φορολογική επιβάρυνση βαρύνει σε μεγάλο βαθμό τους εξαγωγείς πετρελαίου του Κόλπου. Πρακτικά, το 90% αυτού του του “φόρου” θα καταβάλλεται από τους εξαγωγείς του Κόλπου και μόνο το 10% από τους παγκόσμιους καταναλωτές. Εάν η προσφορά στον υπόλοιπο κόσμο είναι άκαμπτη (υπονοώντας ότι ο κόσμος διατηρεί αυστηρό καθεστώς κυρώσεων πετρελαίου σε εναλλακτικές προμήθειες, για παράδειγμα από τη Ρωσία), η μετακύλιση στους καταναλωτές αυξάνεται αλλά παραμένει κάτω από το 20%.

Τα κράτη του Κόλπου θα απορροφούν τέσσερα δολάρια ανά πέντε. Μια υψηλότερη ελαστικότητα ζήτησης, για παράδειγμα αν οι καταναλωτές στρέφονται σε εναλλακτικές λύσεις πράσινης ενέργειας, αυτό θα μεταθέσει το βάρος ακόμη περισσότερο στους εξαγωγείς του Κόλπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν επιθυμεί τέλη της τάξης των 2 εκατομμυρίων δολαρίων ανά πλοίο. Δεδομένου ότι τα «πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου» - η κυρίαρχη κατηγορία δεξαμενόπλοιων για τις εξαγωγές του Κόλπου - μεταφέρουν περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 1 δολάριο ανά βαρέλι. Με 1–2 δολάρια ανά βαρέλι, η παγκόσμια τιμή του πετρελαίου θα αυξηθεί μόνο κατά 0,05–0,40 δολάρια ανά βαρέλι, σε σχέση με το προπολεμικό επίπεδο - ένα μικρό κλάσμα της αύξησης των περίπου 35-40 δολαρίων ανά βαρέλι από την αρχή του πολέμου. Οι εξαγωγείς του Κόλπου θα απορροφήσουν μεταξύ 80% και 95% των τελών, καλύπτοντας περίπου 20,4 εκατομμύρια βαρέλια εξαγωγών την ημέρα, ή ένα ετήσιο κόστος 6 έως 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για την παγκόσμια οικονομία, το κυρίαρχο ευεργετικό αποτέλεσμα θα ήταν η αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου κατά 20% και οι τιμές πιθανότατα θα υποχωρήσουν στα προηγούμενα επίπεδα. Η παγκόσμια οικονομία θα παρατηρήσει ελάχιστα το κόστος. Αν και σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να πληρώσουν τον λογαριασμό, τα κράτη του Κόλπου θα ωφεληθούν σημαντικά, σε σύγκριση με την κατάσταση σύγκρουσης, καθώς θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου.

Οι επιφυλάξεις

Μια πρώτη αντίρρηση είναι ότι τα έσοδα από τα διόδια θα ωφελούσαν άμεσα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν. Οι δυτικές χώρες πράγματι έχουν αναγνωρίσει το IRGC ως κατασταλτικό της εγχώριας αντιπολίτευσης και υποστήριξης της τρομοκρατίας αλλού. Το IRGC έχει υποστεί κυρώσεις από αρκετές δυτικές χώρες, επομένως οι πλοιοκτήτες που καταβάλλουν διόδια σε αυτό θα μπορούσαν να υποστούν πρόστιμα και επιπλοκές με διάφορα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Ωστόσο, το ευρύτερο γεωπολιτικό κόστος της συγκρουσιακής κατάστασης μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερο: οι διογκωμένες τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόσθετα έσοδα μεταξύ 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 151 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Ρωσία, ανάλογα με τη διάρκεια της διακοπής του εφοδιασμού με πετρέλαιο και την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Μια δεύτερη αντίρρηση είναι ότι η καταβολή διοδίων νομιμοποιεί τον καταναγκασμό του Ιράν και δημιουργεί προηγούμενο βάσει του διεθνούς δικαίου, το οποίο άλλα καθεστώτα μπορεί να θέλουν να επιδιώξουν. Πρακτικά, η επιβολή διοδίων από το Ιράν θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο. Το Στενό του Ορμούζ συνδέει δύο θάλασσες: τον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, όλα τα πλοία απολαμβάνουν το δικαίωμα «διέλευσης», το οποίο πρέπει να είναι συνεχές, γρήγορο και ανεμπόδιστο. Το Στενό του Ορμούζ είναι επίσης, από νομικής άποψης, μη συγκρίσιμο με τη Διώρυγα του Σουέζ: ενώ μια διεθνής συνθήκη απαιτεί «την ελεύθερη χρήση της Διώρυγας, σε καιρό πολέμου όπως και σε καιρό ειρήνης» και απαγορεύει τον αποκλεισμό, η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ εξουσιοδοτείται μέσω της νόμιμης ιδιοκτησίας της διώρυγας να επιβάλλει τέλη για τη χρήση της υποδομής.