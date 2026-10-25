Δημόσιο: Ποιοι μπορούν να πάρουν σύνταξη στα 58 ή στα 60 - iefimerida.gr

Σύνταξη, αρκετά χρόνια νωρίτερα από το γενικό όριο των 67 ετών, κάτω και από τα 62, μπορούν να πάρουν ορισμένοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι η πλήρης σύνταξη στα 62 προϋποθέτει τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης (12.000 ημέρες εργασίας), ενώ η μειωμένη σύνταξη στα 62, προϋποθέτει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης (4.500 ημέρες). Τη δυνατότητα λοιπόν, να πάρουν σύνταξη νωρίτερα έχουν οι εργαζόμενοι, άνδρες και γυναίκες, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αρκεί να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Aυτές οι προϋποθέσεις έχουν να κάνουν με τα βαρέα και ανθυγιεινά και ημερομηνία κλειδί είναι η 31η Δεκεμβρίου 2012.

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Η διαφορά 58 με 60 έτη

Τι ισχύει; Όσοι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στα βαρέα, (των ΟΤΑ), την ημερομηνία που αναφέραμε παραπάνω, μπορούν να σκεφτούν την συνταξιοδότησή τους στα 58.

Ποιοι μπορούν να φύγουν στα 60; Ένας μήνας καθυστερεί τη σύνταξη δύο χρόνια. Δηλαδή, όταν η 12ετία για αυτούς που απασχολούνται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπως οι ΟΤΑ, συμπληρώθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, αλλά και για τους νέους ασφαλισμένους, τότε μπορούν να βγουν στη σύνταξη στα 60 έτη.

Ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Εργαζόμενος στην καθαριότητα δήμου, γεννημένος τον Μάρτιο του 1971, συμπλήρωσε τη 12ετία στα βαρέα το 2012. Τα 58 έτη, θα τα κλείσει τον Μάρτιο του 2029 και μπορεί τότε να εξετάσει την έξοδό του με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Για άλλους δημοσίους υπαλλήλους, κομβικό ρόλο παίζει η 25ετία κατά τα έτη 2010, 2011 ή 2012 (το έτος κατά το οποίο συμπληρώθηκαν τα συγκεκριμένα έτη ασφάλισης μπορεί να συνδέεται με παλαιότερα, ευνοϊκότερα όρια ηλικίας), και ο συνολικός χρόνος ασφάλισης, ώστε να υπάρχουν οι δυνατότητες εξόδου πριν από τα 62.

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Να θυμίσουμε, όπως έχουμε γράψει στο iefimerida, ότι νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων ΕΚΑΒ, εντάσσονται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) μετά τη νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε, και με 12 χρόνια στα ΒΑΕ και 15 συνολικά έτη ασφάλισης, μπορούν να βγουν με πλήρη σύνταξη στα 62.

Ποιοι συνταξιούχοι πήραν αναδρομικά

Να πούμε ακόμα ότι στην καταβολή αναδρομικών ποσών σε συνταξιούχους προχώρησε την Παρασκευή, ο e-ΕΦΚΑ, για την προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση. Τα ποσά προκύπτουν από την προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξη για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δικαιούχοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.