Οι διεθνείς αγορές μετά τη νίκη των Δημοκρατικών: Άνοδο στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, υποχωρεί το δολάριο - iefimerida.gr

Οι μετοχές στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές κατέγραφαν άνοδο σήμερα αφότου οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Την ίδια ώρα πτωτικά κινούνταν οι αποδόσεις των ομολόγων και το δολάριο.

Σε ένα σημαντικό πλήγμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι Δημοκρατικοί πέτυχαν σαρωτικές νίκες σε προπύργια των Ρεπουμπλικάνων για πρώτη φορά εδώ και χρόνια. Το εύρος της επιτυχίας του κόμματος αποτυπώνεται και στα κέρδη σε περιφέρειες που ανέκαθεν θεωρούνταν συντηρητικές, τονίζοντας την πολιτική αλλαγή που ίσως αιφνιδίασε κάποιους επενδυτές.

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«Οι Δημοκρατικοί πέτυχαν διπλή νίκη στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, που λίγοι περίμεναν στην αρχή της χρονιάς. Το ‘μπλε’ κύμα σημαίνει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι βέβαιο πως θα είναι διχασμένη στα περισσότερα θέματα», δήλωσε η Ντέμπορα Κάνινγχαμ, υψηλόβαθμο στέλεχος στην Federated Hermes.

Κέρδη για τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600

Σύμφωνα με δημοκοπήσεις, οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι τάσσονται υπέρ του ελέγχου στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και οι επενδυτές αναμένουν ότι το ελεγχόμενο από τους Δημοκρατικούς Κογκρέσο θα εφαρμόσει μεγαλύτερο έλεγχο στον τομέα αυτό.

Οι μετοχές των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης στην Ασία ηγήθηκαν αρχικά της πτώσης στις χρηματιστηριακές αγορές, ενώ τα ομόλογα και τα νομίσματα που θεωρούνται ‘ασφαλή καταφύγια’, όπως το ελβετικό φράγκο, ενισχύθηκαν. Ωστόσο, όσο γίνονταν γνωστά περισσότερα αποτελέσματα, οι μετοχές κινήθηκαν ανοδικά. Ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών της MSCI σημείωσε νωρίτερα άνοδο 0,13%.

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Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε κέρδη σχεδόν 1% στις 11:27 ώρα Ελλάδας. Το Παρίσι κατέγραψε νωρίτερα άνοδο κατά 0,30%, η Φρανκφούρτη 0,37%, το Μιλάνο κατά 1,04% αλλά το Λονδίνο ήταν σταθερό (+0,05 %). Οι μετοχές των εταιριών ‘καθαρής’ ενέργειας, που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τις πολιτικές του Τραμπ, ήταν αυτές με τη μεγαλύτερη άνοδο. Η μετοχή της Vestas σημείωσε άλμα 4%, της Orsted ⁠6,7% ενώ της Nordex ενισχύθηκε κατά 5,3%.

Στην Ασία, το Τόκιο έκλεισε με πτώση 1,42%, αφού είχε υποχωρήσει έως και 5% στη διάρκεια της συνεδρίασης. Η Ταϊπέι σημείωσε πτώση 0,83%. Στην Κίνα, η Σανγκάη ενισχύθηκε κατά 2,16% και το Σεντζέν κατά 4,22%.

Ανοδικά οι τιμές των ομολόγων

Οι τιμές των ομολόγων κινούνταν ανοδικά καθώς οι επενδυτές αναμένουν ότι το αδιέξοδο στην Ουάσινγκτον θα οδηγήσει σε περικοπή των δαπανών, ενώ η ρύθμιση του τομέα τεχνητής νοημοσύνης θα επιβραδύνει την ανάπτυξη και θα περιορίσει την ανάγκη για αυξήσει επιτοκίων. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου σημείωσε νωρίτερα πτώση κατά 3 μονάδες βάσης στο 4,92%.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ ενισχύθηκε νωρίτερα έναντι του αμερικανικού νομίσματος στο 1,1240 δολάριο. Το γεν και το ελβετικό φράγκο –που και τα δύο θεωρούνται ‘ασφαλή καταφύγια' -- ήταν ενισχυμένα. Το δολάριο υποχώρησε νωρίτερα κατά 0,6% έναντι του ελβετικού νομίσματος στο 0,8163 φράγκο και κατά 0,4% έναντι του ιαπωνικού γεν στα 158,12.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ