ΔΕΗ: Στην τελική ευθεία η «είσοδος» στη γεωθερμία -Πιλοτική μονάδα στη Λέσβο - iefimerida.gr

Ανοίγει ο δρόμος για την πρώτη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμία στην Ελλάδα, καθώς επίκειται η ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει την κατασκευή της εγκατάστασης της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη Λέσβο.

Με την επικύρωση της σύμβασης οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, ενώ η ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται χρονικά προς τα τέλη του 2026.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Όμιλος ΔΕΗ, μέσω της θυγατρικής του ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ηγείται στην αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας στην Ελλάδα, έχοντας εξασφαλίσει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης τεσσάρων γεωθερμικών πεδίων υψηλών θερμοκρασιών: στη Λέσβο, τη Νίσυρο, τα Μέθανα και στην ευρύτερη περιοχή Μήλου–Κιμώλου–Πολυαίγου. Η γεωθερμία αποτελεί μια «καθαρή» ενεργειακή επιλογή, η οποία διακρίνεται για ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με σχεδόν όλες τις υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές.

Συγκεκριμένα, προσφέρει σταθερή και αδιάλειπτη παραγωγή ηλεκτρισμού, καθώς δεν επηρεάζεται από καιρικούς παράγοντες (ηλιοφάνεια, αιολικό δυναμικό). Το γεγονός αυτό επιτρέπει στους γεωθερμικούς σταθμούς να λειτουργούν ως μονάδες βάσης του ενεργειακού συστήματος. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο γεωθερμικό δυναμικό, μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί κάποιο αντίστοιχο έργο, εν μέρει εξαιτίας των αστοχιών που είχαν γίνει στις πρώτες απόπειρες αξιοποίησης, κατά τη δεκαετία του 1980.

Προπομπός εμπορικής μονάδας

Η πιλοτική μονάδα θα έχει ισχύ 250 kW και θα χρησιμοποιεί γεωθερμικό ρευστό που είχε εντοπιστεί από παλιότερες ερευνητικές γεωτρήσεις, οι οποίες φτάνουν σε βάθος έως 250 μέτρα. Κατασκευάζεται με σκοπό να αποτελέσει την «πρόβα τζενεράλε» που θα ανοίξει τον δρόμο για την πλήρη πλέον εκμετάλλευση της γεωθερμίας, με την κατασκευή εμπορικών μονάδων.

Με ισχύ 5 MW, το πρώτο εμπορικό έργο σχεδιάζεται να γίνει και πάλι στη Λέσβο, στην ίδια περιοχή με την πιλοτική μονάδα, ενώ αναμένεται να είναι έτοιμο το 2031. Για να υλοποιηθεί, θα χρειαστεί αρκετά πιο ενισχυμένη τροφοδοσία ρευστού, προφανώς από μεγαλύτερα βάθη. Για τον σκοπό αυτό, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προετοιμάζει παράλληλα τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων στην περιοχή, που αναμένεται να προκηρυχθούν στο τέλος του 2ου με αρχές του 3ου τριμήνου της φετινής χρονιάς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την προκήρυξη έχει γίνει ήδη αξιολόγηση των παλιότερων ερευνών, έχουν εντοπιστεί τα σημεία των γεωτρήσεων, ενώ έχουν εξασφαλιστεί τα δικαιώματα χρήσης των αντίστοιχων εκτάσεων. Με δεδομένο επίσης ότι η φόρμουλα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι η επικαιροποίηση παλαιότερης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ο διαγωνισμός θα μπορέσει όντως να «είναι στον αέρα» τους αμέσως επόμενους μήνες.

50% η πιθανότητα επιτυχίας

Οι νέες γεωτρήσεις θα φτάσουν μέχρι βάθος 2–2,5 χλμ. Για την υποβολή αιτήσεων και την επιλογή αναδόχου, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα της τάξης των 5 μηνών, ενώ στη συνέχεια θα χρειαστούν 6-8 μήνες για να μεταφερθεί το γεωτρύπανο. Επομένως, αναμένεται να γίνουν σε 1 με 1,5 χρόνο από τώρα.

Πάντως, μόλις 1,5 μήνα από τη διενέργεια της πρώτης γεώτρησης θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τα χαρακτηριστικά του γεωθερμικού ρευστού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοιες έρευνες έχουν 50% πιθανότητες επιτυχίας, δηλαδή 50% πιθανότητες να δείξουν πως το υπό εξέταση γεωθερμικό πεδίο μπορεί όντως να υποστηρίξει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εμπορική κλίμακα.

Αν αυτό πάντως επιβεβαιωθεί στη Λέσβο, και ανοίξει ο δρόμος για την εμπορική μονάδα, τότε στη συνέχεια θα μπορούν να «τρέξουν» γρήγορα οι υπόλοιπες διαδικασίες. Για παράδειγμα, από την αρχική εξέταση του ρευστού, θα μπορούν να καθοριστούν οι προδιαγραφές της μονάδας, για να προετοιμαστεί ο διαγωνισμός κατασκευής της. Επομένως, θα μπορεί να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για «πρεμιέρα» το 2031.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παίρνει σειρά» η Μήλος

Από τις υπόλοιπες περιοχές που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η πιο ώριμη είναι αυτή στη Μήλο. Στο νησί δρομολογούνται ερευνητικές γεωτρήσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τα δεδομένα για το γεωθερμικό ρευστό.

Παράλληλα, έχει κατατεθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία πρόκειται σύντομα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Επίσης, καθώς έχουν εξασφαλιστεί τα δικαιώματα χρήσης των σχετικών εκτάσεων, εκτιμάται ότι οι διαγωνισμοί για τη διενέργειά τους θα προκηρυχθούν το 20 με 3ο τρίμηνο του έτους.

Όσον αφορά τις δύο άλλες παραχωρήσεις, στα Μέθανα και τη Νίσυρο, η ωρίμανσή τους βρίσκεται σε πιο πρώιμο στάδιο, καθώς υπάρχουν βασικές ελλείψεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά των γεωθερμικών πεδίων. Ως συνέπεια, σε αυτή την περίπτωση θα δρομολογηθούν γεωφυσικές έρευνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την «είσοδο» στη γεωθερμία, ο Όμιλος ΔΕΗ αποκτά παρουσία σε όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κι αυτό γιατί στο «πράσινο» χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται ήδη φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά, μικρά υδροηλεκτρικά, μονάδες αντλησιοταμίευσης και μπαταρίες. Παράλληλα, μέσω της κοινοπραξίας με τη Motor Oil, δρομολογεί και τις πρώτες επενδύσεις στο υδρογόνο.