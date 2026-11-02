ΔΕΗ: Ο χάρτης της απασχόλησης από το επενδυτικό μπαράζ στη Δυτ. Μακεδονία – Από το Data Center έως τις «φυσικές μπαταρίες» - iefimerida.gr

Χιλιάδες θέσεις εργασίας δημιουργούν τα μεγάλα έργα της ΔΕΗ στην περιοχή, με αιχμή το νέο Data Center στον Άγιο Δημήτριο.

Σημαντικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό αναμένεται να δημιουργήσουν επίσης οι δύο «φυσικές μπαταρίες» που σχεδιάζονται σε παλαιά λιγνιτωρυχεία, η μετατροπή της Πτολεμαΐδας 5 σε μονάδα φυσικού αερίου, καθώς και οι εγκαταστάσεις που θα εξασφαλίσουν τη θέρμανση των πόλεων της περιοχής. Πρόκειται για επενδύσεις που φιλοδοξούν να δώσουν νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία, σε μία περίοδο κατά την οποία η σταδιακή αποχώρηση του λιγνίτη δημιουργεί την ανάγκη για νέες παραγωγικές δραστηριότητες και ευκαιρίες απασχόλησης.

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Τις εκτιμήσεις της επιχείρησης για τις θέσεις εργασίας ανά επένδυση παρουσίασε ο γενικός διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Παραγωγής της ΔΕΗ, Αλέκος Σουμελίδης, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα στοιχεία αφορούν τόσο την κατασκευή των έργων όσο και τη λειτουργία τους, όταν θα έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Επομένως, οι μόνιμες θέσεις θα δημιουργηθούν σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των επενδύσεων.

Έως 2.500 εργαζόμενοι στο Data Center

Το μεγαλύτερο εργοτάξιο αναμένεται να δημιουργηθεί στον Άγιο Δημήτριο, όπου σχεδιάζεται η κατασκευή του Data Center ισχύος 300 MW. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΗ, κατά την αιχμή των εργασιών θα απασχολούνται περίπου 2.500 άτομα, ενώ ο μέσος αριθμός εργαζομένων στη διάρκεια της κατασκευής υπολογίζεται σε 1.500.

Η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει τέσσερα κτίρια και στόχος είναι να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2028. Οι πρόδρομες εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν στα τέλη Φεβρουαρίου 2027, με την κύρια κατασκευή να ακολουθεί τον Μάιο-Ιούνιο.

Με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Δεδομένων υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν 400-500 θέσεις εργασίας. Μάλιστα, σημαντικό μέρος τους θα αφορά εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς το 43% εκτιμάται ότι θα είναι τεχνικοί πληροφορικής, το 30% μηχανικοί και διοικητικά στελέχη, το 17% προσωπικό τεχνικής λειτουργίας και το υπόλοιπο 10% εργαζόμενοι άλλων ειδικοτήτων.

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Όπως επισήμανε ο κ. Σουμελίδης, μεγάλο μέρος του προσωπικού θα χρειάζεται να βρίσκεται επιτόπου, με εκατοντάδες εργαζομένους να απασχολούνται σε κυλιόμενες βάρδιες. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν ανάγκες για υπηρεσίες συντήρησης, ασφάλειας και τεχνικής υποστήριξης.

Ο αριθμός των θέσεων θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω εφόσον προχωρήσει η επέκταση του Data Center στο 1 GW, η οποία αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων με την Amazon. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι ανάγκες προσωπικού κατά τη λειτουργία θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 1.000-1.500 άτομα.

Σχεδόν 1.900 εργαζόμενοι στα δύο αντλησιοταμιευτικά

Σημαντικό αποτύπωμα στην απασχόληση αναμένεται να έχουν και τα δύο έργα αντλησιοταμίευσης που σχεδιάζει η ΔΕΗ, αξιοποιώντας τις εκτάσεις των πρώην λιγνιτωρυχείων. Πρόκειται ουσιαστικά για «φυσικές μπαταρίες», καθώς χρησιμοποιούν την περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας για να αντλούν νερό σε έναν ταμιευτήρα μεγαλύτερου υψομέτρου, ώστε στη συνέχεια, όταν αυξάνεται η ζήτηση για ρεύμα, το νερό να επιστρέφει στον χαμηλότερο ταμιευτήρα, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια μέσω υδροστροβίλων.

Στο πρώτο έργο, στον πρώην ΑΗΣ Καρδιάς, προβλέπεται να απασχοληθούν έως 930 εργαζόμενοι κατά την κορύφωση των κατασκευαστικών εργασιών. Η μέση απασχόληση εκτιμάται σε 550 άτομα, για χρονικό διάστημα περίπου τεσσεράμισι ετών.

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Το έργο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας, καθώς έχει ήδη ανατεθεί η προμήθεια του βασικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η κατασκευή του αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2027.

Αντίστοιχες ανάγκες θα δημιουργήσει και το δεύτερο αντλησιοταμιευτικό στο Νότιο Πεδίο, όπου προβλέπονται επίσης 930 εργαζόμενοι στην αιχμή και περίπου 500 κατά μέσο όρο. Η έναρξη κατασκευής τοποθετείται στο 2028, ενώ κατά τη λειτουργία του έργου εκτιμάται ότι θα απασχολούνται 100 εργαζόμενοι.

Καθώς τα δύο εργοτάξια θα λειτουργήσουν για ένα διάστημα παράλληλα, η ΔΕΗ υπολογίζει ότι η συνολική απασχόληση μπορεί να φτάσει έως τους 1.700 εργαζομένους κατά την ταυτόχρονη κορύφωση των εργασιών.

Οι θέσεις στην Πτολεμαΐδα 5 και στις τηλεθερμάνσεις

Ένα ακόμη σημαντικό επενδυτικό έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην Πτολεμαΐδα 5, η οποία μετατρέπεται από λιγνιτική μονάδα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο.

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Σύμφωνα με την παρουσίαση, στο εργοτάξιο απασχολούνται ήδη περίπου 80 εργαζόμενοι, ενώ στην αιχμή των εργασιών ο αριθμός τους προβλέπεται να φτάσει τους 470-480. Η μέση απασχόληση κατά την κατασκευή υπολογίζεται σε 195-200 άτομα.

Η επένδυση, ύψους 420 εκατ. ευρώ, προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δύο στάδια. Αρχικά θα λειτουργήσει η μονάδα ανοικτού κύκλου, ισχύος 295 MW, στα τέλη του 2027, ενώ η ολοκλήρωση της μετατροπής σε συνδυασμένο κύκλο, ισχύος 440 MW, τοποθετείται στα τέλη του 2029 με αρχές του 2030. Κατά τη μόνιμη λειτουργία προβλέπεται να απασχολούνται περίπου 120 εργαζόμενοι.

Παράλληλα, η νέα μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, η οποία προορίζεται να καλύψει ανάγκες των τηλεθερμάνσεων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου, έχει ήδη δημιουργήσει σημαντική απασχόληση κατά την κατασκευή της.

Συγκεκριμένα, στην αιχμή των εργασιών απασχολήθηκαν 170 εργαζόμενοι, ενώ ο μέσος αριθμός διαμορφώθηκε σε 110. Με την ολοκλήρωση του ενεργειακού συγκροτήματος που θα εξυπηρετεί τις τηλεθερμάνσεις, προβλέπονται 70 μόνιμες θέσεις εργασίας.

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Οικοσύστημα υψηλής υπεραξίας

Σύμφωνα με τον κ. Σουμελίδη, με την επέκταση του Data Center στο 1 GW ισχύος, αναμένεται να ξεπεράσουν τις 2.000 οι άμεσες μόνιμες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στην περιοχή από τις επενδύσεις της ΔΕΗ. Όπως τόνισε, πρόκειται για παρόμοιο αριθμό εργαζομένων με το προσωπικό που απασχολούσε ο Όμιλος στην περιοχή το 2019, για τη λειτουργία τότε των λιγνιτικών μονάδων.

Πέρα πάντως από τον αριθμό των θέσεων, ιδιαίτερη σημασία έχει για τη Δυτική Μακεδονία το κατά πόσο θα καλυφθούν από εργαζομένους της περιοχής, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης από τη λιγνιτική δραστηριότητα σε ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο.

Όπως υποστήριξε το στέλεχος της ΔΕΗ, σε αρκετές από τις νέες δραστηριότητες θα είναι απαραίτητη η μόνιμη παρουσία τεχνικού προσωπικού, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις αξιοποίησης του τοπικού εργατικού δυναμικού, ακόμη και όταν απαιτείται προηγούμενη εκπαίδευση.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η σχεδιαζόμενη συνεργασία της ΔΕΗ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης, Αλέξης Παΐζης, εξετάζεται η χρηματοδότηση πανεπιστημιακής έδρας, καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε αντικείμενα που συνδέονται με τις ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές.

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Το ζητούμενο, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ, είναι οι νέες επενδύσεις να δημιουργήσουν ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή, προσελκύοντας επιπλέον επιχειρήσεις και επαγγελματικές ειδικότητες. Επομένως, τα κεφάλαια του Ομίλου θα αποτελέσουν το έναυσμα να δημιουργηθεί ένα τοπικό οικοσύστημα δραστηριοτήτων με πολύ υψηλή υπεραξία.