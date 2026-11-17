Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που δρομολογούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Πρόκειται για τη δημιουργία από τη ΔΕΗ του mega Data Center στην Κοζάνη, τουλάχιστον σε αρχική φάση σε συνεργασία με τον αμερικανικό κολοσσό Amazon, με προοπτική μάλιστα το έργο να υπερτριπλασιαστεί σε ισχύ στην πορεία.

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Όπως αποκάλυψε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, οι οριστικές υπογραφές με την Amazon Web Services (AWS) αναμένονται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο δεύτερος γύρος συζητήσεων με την αμερικανική εταιρεία, ώστε να διαπιστωθεί αν η συνεργασία θα επεκταθεί και στη δεύτερη φάση επέκτασης της υποδομής, ώστε από 300 MW να αποκτήσει ισχύ 1.000 MW (1 GW).

Όσον αφορά τη δεύτερη φάση, η Amazon έχει option αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με τη ΔΕΗ έως το τέλος Μαΐου του 2027. Επομένως, αν μέχρι τότε οι συζητήσεις δεν ευοδωθούν, η ΔΕΗ θα μπορεί από τον Ιούνιο να καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων με άλλους μεγάλους «παίκτες» της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας.

Πώς θα συνεργαστούν η ΔΕΗ και η Amazon

Όπως επισήμανε ο κ. Στάσσης, το MoU συνεργασίας με την Amazon προέκυψε ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Είναι ενδεικτικό ότι, όταν η ΔΕΗ παρουσίασε το 2025 τα σχέδιά της για το Data Center στην Κοζάνη, στόχος ήταν να έχει εξασφαλιστεί κάποιας μορφής δέσμευση από ενδιαφερόμενη εταιρεία έως το τέλος του 2026. Ωστόσο, το δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας με την Amazon υπογράφηκε ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

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Σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της επένδυσης αποτελεί και η ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου για τα Data Centers από την ελληνική πολιτεία, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για κατά προτεραιότητα σύνδεση στο ηλεκτρικό σύστημα τέτοιων μεγάλων υποδομών. Μάλιστα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΔΕΗ, εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να χορηγηθούν από τον ΑΔΜΗΕ οι οριστικοί όροι σύνδεσης για το έργο.

Όσον αφορά το μοντέλο συνεργασίας των δύο εταιρειών, η ΔΕΗ θα αναλάβει την κατασκευή των κτιριακών και ενεργειακών υποδομών, ενώ η Amazon θα μισθώσει τις εγκαταστάσεις, με τη σύμβαση μίσθωσης να έχει αρχική διάρκεια 15 ετών. Η αμερικανική εταιρεία θα αναλάβει την εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής.

Έτσι, πέρα από τα έσοδα από την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων, η επένδυση θα εξασφαλίσει στη ΔΕΗ και μία σημαντική νέα πηγή εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Κι αυτό γιατί ο ελληνικός Όμιλος θα καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών του Data Center, αξιοποιώντας για την προμήθεια «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας μακροχρόνια συμβόλαια με έργα ΑΠΕ.

Νέα αύξηση κερδών και μερίσματος το 2027

Την ίδια στιγμή, ακόμη καλύτερες οικονομικές επιδόσεις την επόμενη χρονιά, οι οποίες θα μεταφραστούν σε μεγαλύτερες αποδόσεις για τους μετόχους της ΔΕΗ, όπως προβλέπει η διοίκηση του Ομίλου.

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Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Στάσση, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αναμένεται να αγγίξουν τα 2,8 δισ. ευρώ το 2027, αυξημένα κατά τουλάχιστον 15% έναντι των εκτιμώμενων φετινών επιδόσεων. Την ίδια στιγμή, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 800 εκατ. Ευρώ.

Πρόκειται για επιδόσεις που θα επιτρέψουν την αύξηση του μερίσματος κατά 25%, στο 1 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2027, από 0,8 ευρώ για τη φετινή χρήση.

«Όχημα» για τη νέα αύξηση της κερδοφορίας θα είναι η μεγαλύτερη συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των δικτύων διανομής ηλεκτρισμού, όπως επίσης η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ, στο εννεάμηνο του 2026 τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 9%, στα 1,812 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 526 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 34%, στα 2,57 δισ. ευρώ, με τις συνολικές επενδύσεις για φέτος να εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ 4 και 4,5 δισ. Ευρώ.

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Παράλληλα, η διοίκηση επιβεβαίωσε τους στόχους για το 2026, οι οποίοι προβλέπουν προσαρμοσμένα EBITDA 2,4 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας 700 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις για τις τιμές του ρεύματος το 2027

Όσον αφορά την πορεία των ενεργειακών τιμών την επόμενη χρονιά, ο κ. Στάσσης εκτίμησε πως, με βάση τουλάχιστον τα σημερινά δεδομένα, το 2027 θα εξελιχθεί κατά κάποιον τρόπο αντίστροφα από το 2026.

Έτσι, ενώ φέτος η χρονιά ξεκίνησε με ευνοϊκές συνθήκες και στη συνέχεια εκτινάχθηκαν οι ενεργειακές τιμές, το πρώτο τρίμηνο του 2027 προοιωνίζεται δύσκολο, με τις συνθήκες να αναμένεται να εξομαλυνθούν στην πορεία του έτους.

Πάντως, όπως επισήμανε, πλεονέκτημα της ΔΕΗ αποτελεί το γεγονός ότι δραστηριοποιείται τόσο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στην πώληση ρεύματος στους καταναλωτές. Επομένως, όταν οι υψηλές χονδρεμπορικές τιμές «ροκανίζουν» τα κέρδη από την προμήθεια ρεύματος, ενισχύεται η κερδοφορία από την ηλεκτροπαραγωγή. Όταν οι χονδρεμπορικές τιμές υποχωρούν, συμβαίνει το αντίστροφο.

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«Δεν μπορώ να συστήσω σε κανέναν να ποντάρει στον έναν ή στον άλλον κλάδο δραστηριότητας. Είναι καλύτερο να ποντάρει στη ΔΕΗ, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε αυτές τις αναταράξεις, τόσο στις καλές όσο και στις δύσκολες περιόδους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στάσσης.