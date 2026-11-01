 ΔΕΔΔΗΕ: Σε ισχύ από σήμερα το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο ρεύμα -Οι ώρες χαμηλής χρέωσης - iefimerida.gr
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ΔΕΔΔΗΕ: Σε ισχύ από σήμερα το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο ρεύμα -Οι ώρες χαμηλής χρέωσης

Ενας άνδρας κρατά μια λάμπα
SHUTTERSTOCK
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Από σήμερα, Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, εφαρμόζεται το χειμερινό ωράριο του διζωνικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας, που αντικατέστησε το γνωστό «νυχτερινό» τιμολόγιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, το χειμερινό πρόγραμμα μειωμένης χρέωσης θα ισχύει έως και τις 31 Μαρτίου 2027, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επωφελούνται από χαμηλότερες χρεώσεις σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους μέσα στην ημέρα.

Ποιες ώρες ισχύει το μειωμένο τιμολόγιο

Το νέο ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 έως 15:00

Νυχτερινή ζώνη: 02:00 έως 05:00

Το διζωνικό σύστημα τιμολόγησης εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2025, με στόχο να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους καταναλωτές ως προς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και να τους επιτρέπει να αξιοποιούν τις ώρες χαμηλότερης χρέωσης.

Με τη διαμόρφωση δύο ξεχωριστών ζωνών, μεσημβρινής και νυχτερινής, τα νοικοκυριά που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο τιμολόγιο μπορούν να προγραμματίζουν τη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών με υψηλή κατανάλωση ενέργειας στις ώρες μειωμένης χρέωσης, περιορίζοντας έτσι το κόστος των λογαριασμών ρεύματος.

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