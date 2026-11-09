Προοπτικές αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας το 2027 βλέπει ο οίκος DBRS -Το κλειστό γκρουπ που τοποθετεί τη χώρα μας - iefimerida.gr

Προοπτικές για αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας το 2027 βλέπει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS λόγω της βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών της.

Σε ανάλυσή του για τις προοπτικές του αξιόχρεου των χωρών που αξιολογεί, ο DBRS σημειώνει ότι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, οι οποίες είχαν πληγεί περισσότερο από την κρίση της Ευρωζώνης, έχουν πραγματοποιήσει τις πιο σημαντικές δημοσιονομικές προσαρμογές και παρουσιάζουν θετικές τάσεις, «γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη συνεχιζόμενη σταθερή βελτίωση των πιστωτικών τους αξιολογήσεων».

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Σημειώνεται ότι ο DBRS αξιολογεί την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα «ΒΒΒ» και στις αρχές Σεπτεμβρίου αναβάθμισε σε θετική από σταθερή την τάση του αξιόχρεου.

Από την άλλη πλευρά, ο DBRS αναφέρει ότι η Γαλλία, το Βέλγιο και η Πολωνία παρουσιάζουν αρνητικές τάσεις καθώς το χρέος τους αυξάνεται εν μέσω σημαντικών πολιτικών περιορισμών. «Ειδικά στη Γαλλία, διαπιστώνουμε περιορισμένο περιθώριο για την αύξηση των εσόδων και την ικανοποίηση των κοινωνικών αιτημάτων», αναφέρει.

Θετικές τάσεις για πέντε χώρες - Αρνητικές για τρεις

Συνολικά, πέντε χώρες έχουν θετικές τάσεις και τρεις αρνητικές, ενώ για τις υπόλοιπες από τις 45 χώρες που αξιολογεί, ο DBRS αναμένει ότι θα είναι περιορισμένες οι μεταβολές στις αξιολογήσεις τους. «Με το βλέμμα στραμμένο στο 2027, αναμένουμε ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της πιστοληπτικής ικανότητας των χωρών θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα, με κάποιες προοπτικές για ένα μείγμα αναβαθμίσεων και υποβαθμίσεων στην Ευρώπη», αναφέρει ο οίκος.

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Αναφερόμενος στις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας σημειώνει ότι είναι αρκετά ισχυρές, αλλά ταυτόχρονα το δημόσιο χρέος αυξάνεται και οι κίνδυνοι από τις γεωπολιτικές συγκρούσεις και τις διαταραχές στο διεθνές εμπόριο παραμένουν υψηλοί.

«Η γενική τάση αύξησης του χρέους είναι πιθανό να συνεχιστεί, με αρνητικές επιπτώσεις στις αξιολογήσεις για ορισμένα κράτη τα επόμενα χρόνια. Το πραγματικό επιτόκιο παραμένει χαμηλό για τις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες, αλλά τα ονομαστικά επιτόκια έχουν αυξηθεί σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί για μεγάλο μέρος τις τελευταίες δεκαετίες», προσθέτει ο οίκος.