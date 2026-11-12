Βυθίζονται οι μετοχές της Nvidia -Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 52 εβδομάδων εν μέσω φημών για δεύτερη εξωσυζυγική σχέση του CEO

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 52 εβδομάδων έπεσαν οι μετοχές της Nvidia, καθώς αμερικανικά μέσα ανέφεραν ότι ο CEO της εταιρείας είχε δεύτερη εξωσυζυγική σχέση.



Όπως έγραψαν «The Wall Street Journal» και «The New York Times», ο Jensen Huang είχε σχέση με στέλεχος που βρισκόταν υπό την ηγεσία του.



Αυτό έρχεται μετά την παραδοχή του επιχειρηματία ότι είχε σχέση με μια γυναίκα η οποία φέρεται να ήταν κινεζική κατάσκοπος.

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Η φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπος Άλις Χουάνγκ με τον CEO της Nvidia / Φωτογραφία: X



Η μετοχή της Nvidia είχε υποχωρήσει περισσότερο από 8%

Στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Τετάρτης, η μετοχή της Nvidia είχε υποχωρήσει κατά περισσότερο από 8%, με την τιμή της να φτάνει τα 160 δολάρια (120 λίρες).



Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο σε διάστημα άνω του ενός έτους και έρχεται μετά από μια σφοδρή πτώση δύο ημερών που αφαίρεσε περίπου 430 δισ. δολάρια (322 δισ. λίρες) από την αξία της εταιρείας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Nvidia ξεκίνησε έρευνα σχετικά με ισχυρισμούς ότι ο Χουάνγκ ήταν «στόχος ξένων μυστικών υπηρεσιών», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το FBI διερευνά τις καταγγελίες.