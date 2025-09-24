Business Seeds: Ο απόλυτος θεσμός για την καινοτομία στην Ελλάδα και τα 16 χρόνια επιτυχίας του - iefimerida.gr

Oικονομική αναγέννηση, τεχνολογική ωρίμανση, εξωστρέφεια και αφοσίωση στην καινοτομία. Αυτές είναι οι νέες τάσεις που κυριαρχούν στο διεθνές πεδίο και αν βάλουμε στην εξίσωση και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, τότε μιλάμε ξεκάθαρα για όσα μπορούν να διαμορφώσουν τους πρωταγωνιστές τους μέλλοντος στην οικονομία.

Το πρόγραμμα Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας εμφανίζεται ως σταθερός πυλώνας στήριξης όλων των παραπάνω κι έχοντας διανύσει 16 χρόνια συνεχούς παρουσίας, λειτουργεί όχι μόνο ως καταλύτης ιδεών, αλλά και ως πρακτικός συνοδοιπόρος για επιστήμονες, ερευνητικές ομάδες και startups.

Το όραμα για ένα βιώσιμο επιχειρηματικό εγχείρημα

Το Business Seeds γεννήθηκε από την ανάγκη να «βλαστήσει» ο σπόρος της επιχειρηματικότητας σε μια περίοδο αβεβαιότητας. Γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, που καλύπτει κάθε φάση της ανάπτυξης μιας νεοφυούς επιχείρησης: από την ανάδειξη της ιδέας και την εκπαιδευτική καθοδήγηση, έως την παροχή υποδομών, δικτύωσης και χρηματοδότησης. Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει την παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική ταυτότητα της οικονομίας μας, προσφέροντας ουσιαστικά εργαλεία για την πραγματοποίηση της δυναμικής και του οράματος των συμμετεχόντων.

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Περισσότερα από 8.700 άτομα έχουν συμμετάσχει, με 5.072 προτάσεις να έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, 146 εταιρείες να έχουν βραβευθεί και συνολικά χρηματικά έπαθλα ύψους €740.000 να έχουν απονεμηθεί. Αυτά τα μεγέθη αποτυπώνουν όχι μόνο έντονο ενδιαφέρον, αλλά και συνεχή παραγωγή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, που διεκδικούν κυρίαρχη θέση, τόσο στην ελληνική, όσο και στη διεθνή αγορά.

Ο ετήσιος Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας γίνεται κινητήριος μοχλός

Στον πυρήνα του Business Seeds βρίσκεται ο ετήσιος Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας, θεσμός που έχει γίνει σημείο αναφοράς για την ανάδειξη πρωτότυπων ιδεών. Ο διαγωνισμός προσφέρει πλατφόρμα προβολής, κριτικής και ένταξης των ιδεών σε ένα οικοσύστημα υποστήριξης: η αξιολόγηση γίνεται από Πρυτάνεις και Καθηγητές 13 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ανώτατα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες — έναν συνδυασμό ακαδημαϊκής εγκυρότητας και επιχειρηματικής πρακτικής.

Η υποβολή προτάσεων για τον 16ο Διαγωνισμό είναι σε εξέλιξη έως την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 (15:00). Οι κορυφαίες τρεις ιδέες θα λάβουν βραβεία €20.000, €12.000 και €8.000. Επιπλέον, υπάρχουν ειδικές κατηγορίες βραβείων: έως €10.000 συνολικά για έως 5 νικητές στην κατηγορία Χρηματοοικονομικής Ενδυνάμωσης των Νοικοκυριών στις Οικονομικές Αποφάσεις τους (Ειδικό Βραβείο ΕΝΝΟΙΑ) και €4.000 για τον νικητή στην κατηγορία «Τεχνολογία Ακινήτων (PropTech)».

Η τεχνολογία και η αγορά πάντα σε πρώτο πλάνο

﻿Ο 16ος Διαγωνισμός επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικές θεματικές, κάθε μία με συγκεκριμένο επιχειρηματικό αποτύπωμα και τεχνολογικές επιλογές:

Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Fintech). Εφαρμογές για επενδύσεις (π.χ. πλατφόρμες/robo-advisory), ασφαλίσεις, πληρωμές, διαχείριση κινδύνου — με αξιοποίηση τεχνολογιών, όπως AI/Generative AI, big data, RPA και blockchain.

Εφαρμογές για επενδύσεις (π.χ. πλατφόρμες/robo-advisory), ασφαλίσεις, πληρωμές, διαχείριση κινδύνου — με αξιοποίηση τεχνολογιών, όπως AI/Generative AI, big data, RPA και blockchain. Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα & Οικοσυστήματα (Digital Ecosystems, συμπεριλαμβανομένου του PropTech). Λύσεις end-to-end για κλάδους όπως e-commerce, τουρισμός, real estate, ναυτιλία, εκπαίδευση, βιοϊατρική. Εφαρμογές analytics, e-marketplaces, e-procurement, gaming με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, social-media monitoring και knowledge-management.

Λύσεις end-to-end για κλάδους όπως e-commerce, τουρισμός, real estate, ναυτιλία, εκπαίδευση, βιοϊατρική. Εφαρμογές analytics, e-marketplaces, e-procurement, gaming με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, social-media monitoring και knowledge-management. Προηγμένες Τεχνολογίες & ΑΙ . Εφαρμογές αιχμής που προωθούν υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας: αλγόριθμοι deep learning, VLSI/IC design, αεροδιαστημική, αυτόνομα οχήματα (UAVs, USVs, AUVs), high-precision manufacturing, applied materials, sensors, bioengineering.

Εφαρμογές αιχμής που προωθούν υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας: αλγόριθμοι deep learning, VLSI/IC design, αεροδιαστημική, αυτόνομα οχήματα (UAVs, USVs, AUVs), high-precision manufacturing, applied materials, sensors, bioengineering. Περιβάλλον / Κλιματική Αλλαγή, Κοινωνία & Διακυβέρνηση (ESG). Λύσεις για πράσινη μετάβαση, κυκλική οικονομία, ασφάλεια επισιτιστικής αλυσίδας, μείωση εκπομπών, διαχείριση απορριμμάτων, εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα, και συστήματα μέτρησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στην ενότητα συμπεριλαμβάνεται και η Χρηματοοικονομική Ενδυνάμωση — ψηφιακές εφαρμογές εκπαίδευσης χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων νοικοκυριών.

Κάθε θεματική προσφέρει σαφείς ευκαιρίες: από την τεχνολογική ωρίμανση έως την άμεση εφαρμογή σε αγορές που διψούν για αποδοτικές λύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Business Seeds δεν περιορίζεται στην απονομή βραβείων. Το πρόγραμμα έχει αναπτύξει ένα ευρύ πλέγμα συνεργασιών με ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς — μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και ύςοργανισμούς — που προσφέρουν εκπαιδευτικά σεμινάρια, workshops, bootcamps και ημερίδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα. Μέσα από αυτές τις δράσεις, οι ομάδες λαμβάνουν πρακτική καθοδήγηση σε θέματα παρουσιάσεων σε επενδυτές (pitching), στρατηγικής αγοράς, ανάπτυξης προϊόντος και πρόσβασης σε πόρους. Σε πρακτικό επίπεδο, σε 4 καταστήματα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο) λειτουργούν δομές υποδοχής για startups, με στελέχη-πρεσβευτές, που προσφέρουν εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Επιπλέον, 6 πρεσβευτές του προγράμματος δραστηριοποιούνται εθελοντικά, σε τοπικές δράσεις, παρουσιάσεις και mentoring.

﻿Χρηματοδότηση — ποικιλία εργαλείων και στρατηγικές συνεργασίες

Η χρηματοδοτική στήριξη καλύπτει ανάγκες σε διαφορετικά στάδια: δημιουργίας, ωρίμανσης και εξωστρέφειας. Το πρόγραμμα συνδυάζει:

Άμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο νεοφυών εταιρειών,

νεοφυών εταιρειών, Χρηματοδότηση μέσω δανείων ειδικού σκοπού , και

, και Συνεργασίες με επενδυτικά funds ευρωπαϊκών και διεθνών κεφαλαίων, για την ενίσχυση του οικοσυστήματος και την πρόσβαση σε επενδυτικά δίκτυα.

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει ως ιδιώτης επενδυτής σε 5 εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών στο πλαίσιο του Equifund fund of funds και συμμετέχει επίσης σε ακόμη 7: στα Endeavor Catalyst IV & V, Unifund II, Metavallon II, Sporos, LStone Capital και Big Pi II. Πέραν των παραπάνω, μέχρι σήμερα, έχουν επενδυθεί απευθείας €2,5 εκατ. ως συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο 11 εταιρειών και €3,1 εκατ. ως δανεισμός σε 7 εταιρείες — συνολικά €5,6 εκατ. χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων. Η συνολική επενδυτική παρουσία της Τράπεζας την κατατάσσει, όπως αναφέρεται, μεταξύ των μεγαλύτερων ιδιωτών επενδυτών στην Ελλάδα μετά το EIF.



Εξατομικευμένες τραπεζικές λύσεις: Από το e-commerce έως την κυβερνοασφάλεια

Από το 2018, το πρόγραμμα προσφέρει ειδικά τραπεζικά προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των νεοφυών επιχειρήσεων: λύσεις e-commerce, εργαλεία χρηματοδότησης και εμβασμάτων, λογαριασμούς όψεως και επαγγελματικούς λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα, χρήση εναλλακτικών δικτύων και σύγχρονα πακέτα ασφάλισης που καλύπτουν ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους. Το 2024, 12 καινοτόμες επιχειρήσεις — κυρίως από το πρόγραμμα Business Seeds — ωφελήθηκαν από αυτήν την προσφορά.

﻿Γιατί να συμμετάσχει μια startup;



Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό Business Seeds προσφέρει πολλαπλά και μετρήσιμα οφέλη:

Ανάδειξη και αξιοπιστία. Μια διάκριση στον μακροβιότερο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αποτελεί «πιστοποιητικό» αξιοπιστίας, που ανοίγει πόρτες σε πελάτες, συνεργάτες και επενδυτές. Καθοδήγηση και εκπαίδευση. Μέσα από bootcamps, σεμινάρια και mentoring, οι ομάδες λαμβάνουν εξειδικευμένη ανατροφοδότηση από πανεπιστημιακούς και επαγγελματίες, ενδυναμώνοντας τα αδύνατά τους σημεία και επιταχύνοντας ταυτόχρονα την ωρίμανση του προϊόντος. Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Από equity και δάνεια ειδικού σκοπού έως συνεργασίες με επενδυτικά funds — οι συμμετέχοντες αποκτούν πολλές επιλογές χρηματοδότησης ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους. Τραπεζικά εργαλεία και υπηρεσίες. Ειδικές τιμολογήσεις και προϊόντα για e-commerce, μεταφορές κεφαλαίων, λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα και υπηρεσίες ασφάλισης ηλεκτρονικών κινδύνων. Δικτύωση και συνεργασίες. Επαφές με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και επενδυτές, που μπορούν να μετατραπούν σε στρατηγικούς συμμάχους. Προβολή και επικοινωνία. Κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και ψηφιακά κανάλια, που ενισχύει την αναγνωρισιμότητα της ιδέας και της εταιρείας. Κίνητρο για συνεχή βελτίωση. Η ανταγωνιστική διαδικασία λειτουργεί ως «μηχανισμός βελτιστοποίησης», αναγκάζοντας τις ομάδες να οριοθετήσουν την πρόταση, να αποσαφηνίσουν την αγορά-στόχο και να βελτιώσουν την επιχειρηματική στρατηγική τους.

﻿Γιατί κάθε σπόρος μπορεί να γίνει δέντρο

Το Business Seeds αποδεικνύει ότι η επένδυση στην καινοτομία δεν είναι ρητορική, αλλά πρακτική και απολύτως μετρήσιμη. Μέσα από τον Διαγωνισμό και το ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει στους νέους επιχειρηματίες όχι μόνο κεφάλαια, αλλά και γνώση, υποδομές και δίκτυα, που είναι αναγκαία για να μετατρέψουν την ιδέα σε βιώσιμο, εξωστρεφές επιχειρηματικό μοντέλο. Για όσους οραματίζονται να ανοίξουν τα φτερά τους, η πρόσκληση γίνεται πρόκληση. Ενημερωθείτε και υποβάλετε την πρότασή σας έως τις 15 Οκτωβρίου 2025, 15:00 και μετατρέψτε τον σπόρο σε καρπό. Πληροφορίες και υποβολές: nbg.gr/competition.

