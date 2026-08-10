«Βροχή» οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή -Νέο κύμα ελέγχων ενόψει Δεκαπενταύγουστου - iefimerida.gr

Οι τελευταίοι ταξιδιώτες βρίσκονται στους προορισμούς τους ή ετοιμάζονται να φτάσουν, και οι Ράμπο της ΑΑΔΕ σχεδιάζουν το πιο απαιτητικό κύμα ελέγχων, με δεδομένο ότι τον Δεκαπενταύγουστο κορυφώνεται η τουριστική κίνηση.

Όπως έδειξαν οι έφοδοι του Ιουλίου, η στόχευση των ελέγχων αποκαλύπτει μεγαλύτερα ποσοστά παραβατικότητας. Πολύτιμη συμβολή στο επιχειρησιακό πλάνο της ΑΑΔΕ έχουν οι καταγγελίες των πολιτών, που συνεχίζουν να πέφτουν «βροχή».

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Τα τελευταία στοιχεία από την εφαρμογή appodixi δείχνουν ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 102.466 είναι επώνυμες, που αφορούν είτε στην έκδοση αποδείξεων-«μαϊμού» είτε στη μη διαβίβαση αυτών των αποδείξεων στο Taxis, κάτι που συνήθως υποδηλώνει πως έχει γίνει κάποιου είδους παρέμβαση είτε στο λογισμικό της ταμειακής μηχανής είτε στη διασύνδεση του POS με την ταμειακή μηχανή. Με βάση νέα εγκύκλιο, το πρόστιμο για όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση απόκτησης ταμειακής μηχανής ανέρχεται στα 500 ευρώ, ενώ αντίστοιχη «καμπάνα» πέφτει και σε όσους έχουν υποβάλει εκπρόθεσμα τη σχετική δήλωση.

Με αυτά τα δεδομένα, μπαίνουν στο στόχαστρο οι επιχειρήσεις που είτε βρίσκονται ήδη στη «μαύρη» λίστα λόγω βεβαρυμένου φορολογικού παρελθόντος είτε δραστηριοποιούνται σε κλάδους με υψηλή παραβατικότητα. Ταβέρνες, καφέ, beach bars, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων, επιχειρήσεις ψυχαγωγίας (π.χ., ενοικίαση θαλάσσιων παιχνιδιών), ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα πολυτελείας, καταλύματα, ακίνητα βραχυχρόνιων μισθώσεων, συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τους στόχους.

Ακόμα μεγαλύτερη είναι η... κινητικότητα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, η οποία δέχεται καταγγελίες για φορολογικές- τελωνειακές παραβάσεις, όπως επίσης για περιπτώσεις διαφθοράς εντός των ελεγκτικών υπηρεσιών. Μέχρι τώρα, το σύνολο των καταγγελιών έχει φτάσει στις 97.043, εκ των οποίων οι 84.456 αφορούν σε μικρές ή μεγαλύτερες περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Από αυτές οι 9.686 είναι επώνυμες και με βάση τις οδηγίες στις υπηρεσίες, αυτές θα πρέπει να ελέγχονται κατά προτεραιότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι υπόλοιπες μένουν στο συρτάρι ή καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων.

Οι προτεραιότητες και οι φορολογικοί «παράδεισοι»

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, τα ποσοστά αυτοσυμμόρφωσης έχουν αυξηθεί, κάτι που αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Κομισιόν, τα οποία δείχνουν ότι οι απώλειες ΦΠΑ περιορίζονται, πλέον, στα επίπεδα του μέσου όρου της Ευρώπης. Καθοριστικός παράγοντας είναι τόσο η ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών όσο και των φορολογικών ελέγχων, οι οποίοι γίνονται ως επί το πλείστον στοχευμένα.

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«Τα δεδομένα από το MyDATA και η υποχρεωτική διασύνδεση με το Taxis, έχουν περιορίσει σημαντικά τις οδούς διαφυγής», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, όπως άλλωστε δείχνουν και τα υψηλά ποσοστά παραβατικότητας στους στοχευμένους ελέγχους. Δεν πρέπει, άλλωστε, να διαφεύγει της προσοχής, ότι η «γκρίζα» οικονομία στην Ελλάδα παραμένει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από την υπόλοιπη Ευρώπη, κάτι που αναδεικνύεται σε εκθέσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Με συντηρητικές εκτιμήσεις, η παραοικονομία υπολογίζεται σε τουλάχιστον 40 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι οι απώλειες φόρων φτάνουν ή ξεπερνούν τα 10-12 δισ. ευρώ.

Με αυτό το δεδομένο, πέρα από τους ελέγχους για τη... μικρομεσαία φοροδιαφυγή, έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες για την ένταση των ελεγκτικών διαδικασιών στις «βαριές» υποθέσεις, όπως αυτές που αφορούν σε εισαγγελικές παραγγελίες, περιπτώσεις όπου υπάρχει συνεργασία με ελεγκτικές υπηρεσίες άλλων κρατών, περιπτώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων για τις οποίες έχουν προκύψει στοιχεία από το άνοιγμα και τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι νέες οδηγίες, που αφορούν στις χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (φορολογικός συντελεστής κάτω από 13%). Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, οι δαπάνες/ πληρωμές προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε αυτές τις χώρες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Ποιες είναι αυτές οι χώρες;