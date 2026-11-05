«Βουτιά» στη Wall Street: Στο -5,52% ο Nasdaq, εξανεμίστηκαν 2,5 τρισ. δολάρια -Μεγάλες απώλειες για Dow Jones - iefimerida.gr

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε η Wall Street,﻿ όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση τους από τον Απρίλιο του 2025.

Όλα αυτά εν μέσω ανησυχίας για επιβράδυνση της ανάπτυξης υποδομών στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Wall Street: Ισχυρή πτώση και για τους τρεις δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 1.833,06 μονάδων (-3,44%), στις 51.523,06 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 1.421,51 μονάδων (-5,52%), στις 24.314,99 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 334,89 μονάδων (-4,36%), στις 7.353,73 μονάδες.

Οι αιτίες για τη μεγάλη πτώση - Έκαναν φτερά 2,5 τρισ. δολάρια από τον Nasdaq

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Dow Jones υποχωρούσε κατά 3,42%, στις 51.530 μονάδες, και ο S&P 500 κατά 4,15%, στις 7.370 μονάδες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Nasdaq ήταν ο μεγάλος χαμένος: έχασε 5,21%, στις 24.396 μονάδες, μπαίνοντας σε έδαφος διόρθωσης, ενώ νωρίτερα οι απώλειές του είχαν φτάσει σχεδόν το 6%.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, από τον τεχνολογικό δείκτη χάθηκαν $2,5 τρισεκατομμύρια.

Η αιτία εντοπίζεται στα νέα πολιτικά δεδομένα. Η επικράτηση των Δημοκρατικών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία περιορίζει τις δυνατότητες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει μεγάλες νομοθετικές παρεμβάσεις και προοιωνίζεται πιο συγκρατημένη δημοσιονομική πολιτική. Αυτό, σε συνδυασμό με πιθανές χαμηλότερες τιμές ενέργειας, ενισχύει τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού.

Ο τεχνολογικός κλάδος, όμως, ανησυχεί για αυστηρότερες δικλίδες προστασίας των καταναλωτών και πιο αυστηρούς ελέγχους στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και για περισσότερους περιορισμούς στην επέκταση των κέντρων δεδομένων.

Οι πιο έντονες πιέσεις εντοπίστηκαν στους ημιαγωγούς. Ο δείκτης της Φιλαδέλφειας έχασε περίπου 8,5% και βρίσκεται πλέον 35% κάτω από το ιστορικό υψηλό του Ιουνίου. Η Qualcomm υποχώρησε περίπου 11%, παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα, λόγω ασθενέστερων προβλέψεων για τις πωλήσεις επεξεργαστών smartphones στο τέταρτο τρίμηνο, ενώ πιέσεις δέχθηκε και η Arm Holdings.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Nvidia και η Broadcom έχασαν σχεδόν 6%, η Marvell 11% και η Intel 7%. Βαριές ήταν οι απώλειες και για εταιρείες των data centers, όπως η CoreWeave και η Nebius, καθώς και για προμηθευτές ενέργειας και εξοπλισμού, όπως η GE Vernova και η Constellation Energy.

Στο κόκκινο βρέθηκαν σταδιακά και οι Amazon, Meta και Alphabet, όπως και οι τράπεζες Goldman Sachs, JPMorgan και American Express.

Η Tesla έχασε πάνω από 9% και η SpaceX περίπου 8%, λόγω της σύνδεσης του Έλον Μασκ με τους ηττημένους Ρεπουμπλικάνους, τους οποίους είχε στηρίξει με σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια.

Την ίδια ώρα, τα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ παραμένουν ισχυρά. Η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε 3,6% το τρίτο τρίμηνο, έναντι πρόβλεψης για 2,9%, ενώ οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησαν στις 189.000, ισοφαρίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 1969.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μερίδιο των αμοιβών στην παραγόμενη αξία περιορίστηκε στο 53%, το χαμηλότερο από το 1947.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην έκθεση για την απασχόληση του Οκτωβρίου, που δημοσιεύεται την Παρασκευή και θα δώσει νέες ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας και τις επόμενες αποφάσεις της Fed.