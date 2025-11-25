«Βουλιάζει» η αγορά πρώτης κατοικίας -Αποκαλυπτικά τα στοιχεία για τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης - iefimerida.gr

Γίνονται αγοραπωλησίες ακινήτων; Φυσικά και γίνονται και μάλιστα με αυξητικούς ρυθμούς μετά το σοκ της πανδημίας.

Ποιο είναι το πρόβλημα; Μικρό μόνο μερίδιο αυτών των νέων συμβολαίων αφορά στην απόκτηση κατοικίας. Αιτία; Η «έκρηξη» των τιμών και η πίεση στα εισοδήματα των νέων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, το 2024 συνήφθησαν 145.765 συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων, καταγράφοντας έτσι αύξηση 19,4% σε σχέση με το 2023 και 166,8% σε σχέση με το 2019. Όποιος ανατρέξει, όμως, στους τόμους των Φορολογικών Δαπανών για τα έτη 2023- 2024, θα διαπιστώσει ότι οι απαλλαγές για την αγορά πρώτης κατοικίας ακολουθούν αντίθετη πορεία.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του economistas.gr.