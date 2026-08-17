Bloomberg: Η Ελλάδα ετοιμάζεται για πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισ. ευρώ -Θα πέσει κάτω από την Ιταλία ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ - iefimerida.gr

Σε νέα, μεγάλη, πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους περίπου 13 δισ. ευρώ, σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα μέσα στο 2026, αξιοποιώντας τα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η κυβέρνηση σχεδιάζει νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους περίπου 13 δισ. ευρώ εντός του 2026. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται δάνεια του EFSF, ομόλογο που λήγει το 2027 και μείωση του αποθέματος των εντόκων γραμματίων.

Η κίνηση ακολουθεί την επιτυχημένη πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, η οποία βελτίωσε την εικόνα της χώρας στις αγορές και συνέβαλε στη μείωση των αποδόσεων των ελληνικών 10ετών ομολόγων.

Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, οδηγώντας σε υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων και σε πρωτογενές πλεόνασμα. Στόχος είναι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ να υποχωρήσει στο 137% το 2026, ξεπερνώντας την Ιταλία.

Παρά την αποκλιμάκωση του χρέους, διατηρείται η δημοσιονομική πειθαρχία, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα θα ξεπεράσουν τα 30 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη σηματοδοτεί τη θεαματική αλλαγή της εικόνας της χώρας μετά την κρίση.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιταχύνει τη μείωση του δημόσιου χρέους και, μέχρι το τέλος του έτους, να βρεθεί η Ελλάδα κάτω από την Ιταλία ως προς το ύψος του χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ. Η τελική απόφαση για το ακριβές ύψος και τη σύνθεση των αποπληρωμών δεν έχει ακόμη ληφθεί.

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Μεταξύ των ποσών που εξετάζεται να αποπληρωθούν πρόωρα περιλαμβάνονται περίπου 2,5 δισ. ευρώ δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), καθώς και ομόλογο ύψους 2,2 δισ. ευρώ που λήγει το 2027.

Παράλληλα, η Ελλάδα σχεδιάζει να μειώσει κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ το απόθεμα των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου έως το τέλος του 2026.

Νέα κίνηση μετά την πρόωρη αποπληρωμή €6,9 δισ.

Η νέα κίνηση έρχεται σε συνέχεια της στρατηγικής που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η Αθήνα, αξιοποιώντας τα υψηλότερα του αναμενομένου πρωτογενή πλεονάσματα και την αυξημένη ρευστότητα.

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Τον Ιούνιο η Ελλάδα προχώρησε σε πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,9 δισ. ευρώ, κίνηση που συνέβαλε περαιτέρω στη βελτίωση της εικόνας της χώρας στις αγορές. Οι αποδόσεις του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έχουν πλέον υποχωρήσει κάτω από τις αντίστοιχες της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Η νέα αποπληρωμή θα μειώσει τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η στρατηγική χρηματοδότησης για το 2027 αναμένεται να κινηθεί σε παρόμοια επίπεδα με εκείνη του 2026.

Στο 137% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να καταγράφει επιδόσεις καλύτερες από αρκετούς ευρωπαϊκούς εταίρους, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει και φέτος σε υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων.

Το πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή το δημοσιονομικό αποτέλεσμα πριν από την καταβολή τόκων, αναμένεται να ξεπεράσει εκ νέου τον στόχο. Αυτό δίνει στην κυβέρνηση μεγαλύτερο περιθώριο τόσο για την επιτάχυνση της απομείωσης του χρέους όσο και για τη λήψη μέτρων στήριξης.

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Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει στο 137% το 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 138,2%.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτίμηση, η Ελλάδα θα αφήσει την Ιταλία στην πρώτη θέση της κατάταξης των πιο υπερχρεωμένων χωρών της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντως, μέχρι σήμερα τοποθετούσε αυτή την εξέλιξη στο 2027.

Πάνω από €30 δισ. τα ταμειακά διαθέσιμα

Η ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να εγκαταλείψει τη δημοσιονομική πειθαρχία. Αντίθετα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg, οποιαδήποτε νέα μέτρα θα πρέπει να παραμείνουν εντός του δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου να παρουσιάσει τις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης, αλλά και τον σχεδιασμό για την πορεία της χώρας έως το 2030, ενόψει των εκλογών που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τα μέσα του 2027.

Εφόσον τα δημοσιονομικά αποτελέσματα συνεχίσουν να ξεπερνούν τους στόχους, δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα ελάφρυνσης για αυτοαπασχολούμενους και άλλες κοινωνικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Την ίδια ώρα, τα ταμειακά διαθέσιμα της Ελλάδας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 30 δισ. ευρώ στο τέλος του 2026, προσφέροντας ένα σημαντικό «μαξιλάρι» ασφαλείας.

Η εικόνα αυτή σηματοδοτεί μια θεαματική αλλαγή σε σχέση με την περίοδο της κρίσης χρέους: η Ελλάδα όχι μόνο μειώνει ταχύτερα το χρέος της, αλλά χρησιμοποιεί τα δημοσιονομικά της περιθώρια για να περιορίσει το κόστος και τις μελλοντικές ανάγκες δανεισμού, επιδιώκοντας να εδραιώσει τη θέση της στις αγορές.