Η Black Friday έφτασε: Συμβουλές για ασφάλεια και έξυπνες αγορές - iefimerida.gr

Η Black Friday έφτασε και οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ελλοχεύουν κίνδυνοι με ύποπτες πλατφόρμες και προσφορές «μαϊμού».

Οι καταναλωτές θα πρέπει να εξετάσουν το ιστορικό των τιμών πριν προχωρήσουν σε αγορές και να είναι σίγουροι ότι πρόκειται για πιστοποιημένα προϊόντα, εφόσον προτιμήσουν διαδικτυακές αγορές από φυσικά καταστήματα.

Σε κάθε περίπτωση, η Black Friday στην Ελλάδα δεν είναι παρά ένα επικοινωνιακό τρικ, καθώς οι προσφορές είναι σχεδόν ανύπαρκτες ή της τάξης του 5%-10%, ενώ διαρκεί σχεδόν έναν μήνα, γεγονός που απέχει παρασάγγας από τη φιλοσοφία της ημέρας των προσφορών, που τηρείται στο εξωτερικό εν αντιθέσει με το ελληνικό εμπόριο.

Παρόλα αυτά, όποιος αποφασίσει να αγοράσει οτιδήποτε σήμερα και προφανώς και τις επόμενες ημέρες του Black Weekend, Cyber week κτλ, θα πρέπει να έχει κατά νου τα εξής:

