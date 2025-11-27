Black Friday: Πώς ξεχωρίζουμε τις... ύποπτες ιστοσελίδες - iefimerida.gr

Μόλις χθες έρευνα της Revolut έδειξε ότι το 92% των καταναλωτών δεν αισθάνονται και πολύ σίγουροι ότι μπορεί να εντοπίσουν τα «μαϊμού» sites που υπόσχονται μεγάλες εκπτώσεις, ενώ ακόμα και οι 7 στους 10 από τους 25άρηδες, που θεωρητικά έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, δεν έχουν ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση απέναντι στα κόλπα των κυβερνοεγκληματιών.

Τα ευρήματα της Check Point μάλλον τους δικαιώνουν, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ, το 1 στα 11 νέα καταχωρημένα domains με θέμα την Black Friday, χαρακτηρίζονται ως επιβλαβή!

Διαβάστε περισσότερα στο economistas.gr.