Black Friday: Οι Έλληνες χάνουν πολλά χρήματα... κυνηγώντας προσφορές -Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα - iefimerida.gr

Καθώς η περίοδος της Black Friday πλησιάζει, μια νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Revolut, την παγκόσμια fintech με πάνω από 1,7 εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα, και την εταιρεία Dynata, αποκαλύπτει ότι πολλοί Έλληνες προετοιμάζονται για την περίοδο των αγορών περισσότερο με ενθουσιασμό παρά αυτοπεποίθηση, και αυτό τους... κοστίζει.

Με τις απάτες και τους ψεύτικους ιστότοπους να αυξάνονται, λίγοι εμπιστεύονται την ικανότητά τους να ξεχωρίσουν μια πραγματική προσφορά από μια απάτη.

Πιστεύετε ότι μπορείτε να εντοπίσετε μια απάτη; Σκεφτείτε το ξανά!

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 1.000 άτομα από όλη την Ελλάδα, έδειξε ότι μόνο το 8% αισθάνεται «μεγάλη αυτοπεποίθηση» στην ικανότητά τους να εντοπίζουν ψεύτικους ιστότοπους ή απάτες στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διαβάστε περισσότερα στο economistas.gr.

