Το τέλος Νοεμβρίου έχει Black Friday, ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή και Cyber Monday - iefimerida.gr

Η Black Friday 2026, με τους καταναλωτές να αναζητούν προσφορές και εκπτώσεις σε καταστήματα και ηλεκτρονικές αγορές.

Συγκεκριμένα, η Black Friday θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, όμως, σύμφωνα με την πρακτική των τελευταίων ετών στη χώρα μας, οι προσφορές δεν περιορίζονται στη συγκεκριμένη ημέρα.

Έτσι, αρκετές επιχειρήσεις «τρέχουν» προωθητικές ενέργειες αρκετές ημέρες νωρίτερα και τις διατηρούν και μετά το τέλος της Black Friday.

Δεν είναι μόνο η Black Friday

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, η οποία ακολουθεί τη Black Friday, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά.

Επίσης, οι καταναλωτές θα έχουν μία ακόμη ημερομηνία να σημειώσουν στο ημερολόγιό τους, καθώς τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday, με τις ηλεκτρονικές αγορές να βρίσκονται στο επίκεντρο.